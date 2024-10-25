Araçlarda yer alan plakaların başındaki kodlar merak ediliyor. Bu plaka kodları o aracın hangi ile kayıtlı olduğunu gösterir. Her aracın kendisine özgü ve tek olması sebebi ile taşıtların kimlik kartları olan plakaların kullanımı, tüm dünyada yasal bir zorunluluktur. Plaka numaraları arasında en çok merak edilen plaka kodları 62, 34, 69 ve 52 gibi rakamlardır. Araçlardaki 52 plaka nerenin sorusunun yanıtını merak edenler, bu plaka kodu neresi ve hangi il öğrenmek istiyor. Haberimizde bu soruların yanıtıyla birlikte o plakanın ait olduğu şehir hakkında detaylara da ulaşabilirsiniz. Peki, araçlardaki 52 plaka nerenin? 52 plaka kodu neresi ve hangi il?