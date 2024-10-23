Evde otururken camdan baktığımızda gözümüze bir anda plaka takılır. Araçta, daha önce görmediğimiz ya da hatırlamadığımız bir plaka numarası vardır. Örneğin Ankara’da yaşıyorsunuzdur ve 28 plaka kodu olan araç görürsünüz. O anda bu plaka nerenin, hangi şehre ait hemen hatırlamayabiliriz. İşte hazırladığımız bu haberimizde hem bu sorulara yanıt bulacaksınız hem de o şehre ait telefon kodu, nüfusu ve birçok coğrafi özellikleri hakkında detaylar öğrenebilirsiniz. Peki, 28 plaka nerenin? 28 plaka kodu hangi ile, şehre ait?