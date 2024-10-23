İletişim hayatımızda kritik bir yere sahip olan telefon kodları, her ilin kendine özgü numarasıyla tanınmasını sağlar. 456, Türkiye’nin belirli bir iline ait telefon kodudur ve özellikle yerel aramalarda sıklıkla kullanılır. Doğru telefon kodunu bilmek, hem kişisel hem de ticari iletişimde önemli avantajlar sunar. Peki, 456 hangi il için geçerli? 0456 telefon kodu nerenin? İşte ayrıntılı bilgiler...

456 Nerenin Alan Kodudur?

Ülkemizde kullanılan alan kodlarından birisi de 456 numaralı alan kodudur. 456 numaralı alan kodu Gümüşhane şehrine aittir. Başka bir şehirden Gümüşhane'de bulunan sabit bir numara aranacak ise alan kodu olan 456 numarası kullanılır. Fakat alan kodları 0 eklenerek 4 haneli bir şekilde kullanılır.

0456 alan kodu Gümüşhane ilinin alan kodudur. Şehirlerarası gelen aramalarda telefon numarasının önünde alan kodları bulunur. Uluslararası gelen aramanın alan kodu 0456 ise bu arama Gümüşhane ili sınırları içerisinden yapılmış demektir.

Telefon Kodları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de, şehirlerin telefon kodları Türk Telekom ve diğer telekomünikasyon sağlayıcıları tarafından belirlenir. Bu kodlar, her şehre özgü bir tanımlayıcı olarak kullanılır ve telefon numaralarının hangi şehir veya bölgeye ait olduğunu belirtmek için önemlidir.

Telefon kodları, genellikle coğrafi bölgeye göre belirlenir ve benzer bölgeler aynı kodu paylaşabilir. Örneğin, Türkiye'de İstanbul'un telefon kodu 212 iken, Ankara'nın telefon kodu 312'dir. Bu kodlar, ülkedeki farklı şehirler arasında telefon aramalarını yönlendirmek için kullanılır.







