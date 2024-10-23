Türkiye’nin her köşesi, kendine has kültürel özellikleri ve tarihi mirasıyla dikkat çekiyor. Bu zenginlik, aynı zamanda plaka kodlarıyla da ifade ediliyor. Plaka kodları, sadece araç tescil işlemleri için değil, aynı zamanda şehirlerin tanınmasında da önemli bir rol oynuyor. Özellikle 76 plaka kodu, hem ekonomik hem de kültürel açıdan ülkenin en önemli şehirlerinden birine işaret ediyor. Peki, 76 plaka neresi? Araçların 76 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası?