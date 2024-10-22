Ülkemizde araçların hangi ile kayıtlı olduğunu gösteren plaka kodları, her il için farklı bir numarayla tanımlanmıştır. Bu kodlardan biri de 75 plaka kodu olup, belirli bir bölgenin araçlarına tahsis edilmiştir. Karayollarında sıkça karşılaşılan 75 numaralı plaka, özellikle bu bölgeye ait araçlar için kullanılır. Her ilin kendine özgü plaka kodu olduğu gibi, 75 kodu da belirli bir şehri temsil eder. Peki, 75 plaka kodu nerenin plakasıdır? Araçların 75 plaka kodu nerenin, hangi ilin plakası? İşte, merak edilen detaylar!