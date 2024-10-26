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484 Nerenin Alan Kodudur? 0484 Telefon Kodu Hangi Şehrin?

484 Nerenin Alan Kodudur? 0484 Telefon Kodu Hangi Şehrin?

11:5326/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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484 telefon kodu
484 telefon kodu

Telefon alan kodları hem yerel hem de uluslararası aramalar için kullanılır. Telefonla iletişimde doğru bağlantıyı sağlamak için alan kodlarının önemi büyüktür. 484, Türkiye'deki belli bir ilin telefon kodudur ve yerel ile uluslararası aramalarda sıkça kullanılmaktadır. Bu kod, özellikle uzun mesafe aramalarında doğru numarayı bulmanızı kolaylaştırır. Peki, 484 hangi ile ait? 0484 telefon kodu hangi şehrin? Alan kodları hakkında daha fazla bilgi almak ve diğer illerin kodlarını öğrenmek için haberimizin ayrıntılarına göz atın.

İletişim hayatımızda kritik bir yere sahip olan telefon kodları, her ilin kendine özgü numarasıyla tanınmasını sağlar. 484, Türkiye’nin belirli bir iline ait telefon kodudur ve özellikle yerel aramalarda sıklıkla kullanılır. Doğru telefon kodunu bilmek, hem kişisel hem de ticari iletişimde önemli avantajlar sunar. Peki, 484 hangi il için geçerli? 0484 telefon kodu nerenin? İşte ayrıntılı bilgiler...

484 Nerenin Alan Kodudur?

+0484 ya da 0484 ile başlayan numaralardan telefonunuza çağrı geliyorsa bilmelisiniz ki o kişi sizi SİİRT'den arıyordur. Yani bu alan kodu SİİRT'e aittir.

Telefon Kodları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de, şehirlerin telefon kodları Türk Telekom ve diğer telekomünikasyon sağlayıcıları tarafından belirlenir. Bu kodlar, her şehre özgü bir tanımlayıcı olarak kullanılır ve telefon numaralarının hangi şehir veya bölgeye ait olduğunu belirtmek için önemlidir.

Telefon kodları, genellikle coğrafi bölgeye göre belirlenir ve benzer bölgeler aynı kodu paylaşabilir. Örneğin, Türkiye'de İstanbul'un telefon kodu 212 iken, Ankara'nın telefon kodu 312'dir. Bu kodlar, ülkedeki farklı şehirler arasında telefon aramalarını yönlendirmek için kullanılır.



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