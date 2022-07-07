Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da 7 Temmuz çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Temmuz 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Doların yeniden rekora koşmasının ardından çok sayıda vatandaş internette; gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Ayrıntılar merak konusu oldu. Peki 7 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

Abone Ol