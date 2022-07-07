Özgün Gram altın ne kadar? Kapalıçarşıda 7 Temmuz çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları
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Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da 7 Temmuz çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatları

Altın fiyatları ve piyasalar ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Temmuz 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Doların yeniden rekora koşmasının ardından çok sayıda vatandaş internette; gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Ayrıntılar merak konusu oldu. Peki 7 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
aALTIN ANLIK- Altın ne kadar oldu: 7 Temmuz gram altın, çeyrek altın, tam, yarım altın alış- satış fiyatları (CANLI)
Altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri binlerce vatandaş ve yatırımcının gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 16 bandına kadar gerileyen dolar fiyatının yeniden yükselmesiyle birlikte altın fiyatları da artış gösteriyor. İşte, 7 Temmuz altın fiyatları canlı takip ekranı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (7 TEMMUZ)

Altın fiyatları 7 Temmuz Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 962,71'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 965,98 lira satış fiyatı 966,15 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.439,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.341,00 TL satış fiyatı 6.463,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.231,00 TL'den yapan yarım altın, 3.171,00 TL alış 3.244,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.615,00 TL seviyesinde yapmıştı. 7 Temmuz itibariyle 1.589,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.622,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.335,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.460,00 TL

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