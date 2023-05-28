|
Özgün

Açılan sandık sayısına göre geçerli oy sayısı 28 Mayıs 2023

28 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. Yurt içi ve yurt dışı açılan sandık sayısına göre toplam geçerli oy sayısı kaç? İşte detaylar...

18:00 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Açılan sandık sayısı

Açılan sandık sayısı

28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçim sonuçları belli olmaya başladı. YSK yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, yaklaşık 61 milyon seçmen oy kullanacağını açıkladı. Vatandaşlar sandık başlarına giderek oy kullanıyor. Oy kullanma işlemlerinin ardından sandık sonuçları da gelmeye başlayacak.

AÇILAN SANDIK SAYISI YÜZDE KAÇ?

Yurt dışı oy kullanma işlemleri daha önce bitiyor. Ancak yurt içi ve yurt dışı sandıklarının açılmasına aynı anda başlanıyor. Sandığın açılması sonrası çıkan oy zarfları ile sandık seçmen listesinde oy kullanan seçmenlerin imzaları ve parmak izleri sayılacak.

Çıkan oy zarfları açılmadan kontrol edilecek ve geçersiz zarf tespit edildiği takdirde sayısı tutanaklara geçirilecek.

Zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısından fazla olması durumunda imza ve zarfların birbirine eşitliği sağlanmaktadır. Zarf sayısının imza sayısındna az olması durumunda ise döküm işlemine geçilir. Kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar da sayılarak bağlanır, mühürlenir ve sandık kurulunca tutanağa geçirilir.

Ardından ise oyların sayımı açık olarak başlar ve açık olarak yapılır. Yapılacak şikâyet ve itirazlar, işi durdurmaz. Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işlemine başlamadan önce, sayım-döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir.

YSK Başkanı Yener'den ilk açıklama

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener açıklamada bulundu. YSK Başkanı Yener "Kurumumuza olumsuz bir durum iletilmedi." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in açıklaması şu şekilde:

Değerli basın mensuplarımız bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi 2’nci tur oy verme işlemi sona ermiştir. Şu ana kadar yansıyan herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Kurumumuza gelen itirazlar değerlendirilmiş ilgili il ve ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir.

Siyasi partilere, YSK’nın değerli üyelerine, siyasi parti temsilcilerine, kurulumuzun merkez teşkilatında görevli olan personele, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları personellerine sandıkta görev alan, ilgili bakanlıklarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik görevlilerimize süreci baştan beri bizimle takip eden değerli basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum.



#geçerli oy sayısı
#açılan sandık
#cumhurbaşkanlığı seçimi
#seçim
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Zonguldak Zonguldak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları