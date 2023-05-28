28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçim sonuçları belli olmaya başladı. YSK yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, yaklaşık 61 milyon seçmen oy kullanacağını açıkladı. Vatandaşlar sandık başlarına giderek oy kullanıyor. Oy kullanma işlemlerinin ardından sandık sonuçları da gelmeye başlayacak.

AÇILAN SANDIK SAYISI YÜZDE KAÇ?

Yurt dışı oy kullanma işlemleri daha önce bitiyor. Ancak yurt içi ve yurt dışı sandıklarının açılmasına aynı anda başlanıyor. Sandığın açılması sonrası çıkan oy zarfları ile sandık seçmen listesinde oy kullanan seçmenlerin imzaları ve parmak izleri sayılacak.

Çıkan oy zarfları açılmadan kontrol edilecek ve geçersiz zarf tespit edildiği takdirde sayısı tutanaklara geçirilecek.

Zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısından fazla olması durumunda imza ve zarfların birbirine eşitliği sağlanmaktadır. Zarf sayısının imza sayısındna az olması durumunda ise döküm işlemine geçilir. Kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar da sayılarak bağlanır, mühürlenir ve sandık kurulunca tutanağa geçirilir.

Ardından ise oyların sayımı açık olarak başlar ve açık olarak yapılır. Yapılacak şikâyet ve itirazlar, işi durdurmaz. Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işlemine başlamadan önce, sayım-döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir.

YSK Başkanı Yener'den ilk açıklama

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener açıklamada bulundu. YSK Başkanı Yener "Kurumumuza olumsuz bir durum iletilmedi." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in açıklaması şu şekilde:

Değerli basın mensuplarımız bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi 2’nci tur oy verme işlemi sona ermiştir. Şu ana kadar yansıyan herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Kurumumuza gelen itirazlar değerlendirilmiş ilgili il ve ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir.

Siyasi partilere, YSK’nın değerli üyelerine, siyasi parti temsilcilerine, kurulumuzun merkez teşkilatında görevli olan personele, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları personellerine sandıkta görev alan, ilgili bakanlıklarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik görevlilerimize süreci baştan beri bizimle takip eden değerli basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum.







