Adana Demirspor - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu 1-1 biten ilk maçın rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile karşı karşıya gelecek. Tur için sahaya çıkacak Mavi Şimşekler sahadan mutlak galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Adana Demirspor - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
ADANA DEMİRSPOR - CFR CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
ADANA DEMİRSPOR - CFR CLUJ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
ADANA DEMİRSPOR
18 Goran Karacic
4 Semih Güler
15 Jovan Manev
22 Jonas Svensson
7 Yusuf Sarı
8 Emre Akbaba
10 Younes Belhanda
11 Babajide Akintola
77 Kevin Rodrigues
90 Benjamin Stambouli
99 Cherif Ndiaye
CFR CLUJ
90 Razvan Sava
3 Ziv Morgan
4 Cristian Manea
6 Arlind Ajeti
44 Anton Kresic
45 Mario Camora
29 Durel Avounou
40 Lovro Cvek
77 Panagiotis Tachtsidis
9 Jefte Betancor
30 Daniel Birligea
PATRİCK KLUİVERT: İLK MAÇA GÖRE DAHA İYİ BİR SONUÇ ALMAMIZ LAZIM
Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Yarın ilk maça göre daha iyi bir sonuç almamız lazım. Kazanmamız gereken bir sonuç almalıyız" dedi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Adana Demirspor, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı CFR Cluj takımını Adana'da rövanş maçında konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Adana Demirspor Teknik Direktör Patrick Kluivert ve futbolcu Semih Güler, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kluivert, karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirterek, “Maça çok iyi bir şekilde hazırlandık.
Futbolcularımızın da bu maçla alakalı farkındalığı var. O yüzden bütün çalışmalarımız o yönde oldu. Yarın ilk maça göre daha iyi bir sonuç almamız lazım. Kazanmamız gereken bir sonuç almalıyız. Hava sıcaklığı bizleri çok etkilemez. Mesela maç 14.30'da olsaydı çok fazla bir şekilde etkileyeceğini söyleyebilirdim ama bizleri hiçbir şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum” diye konuştu.
SEMİH GÜLER: BİR ÜST TURA ÇIKMAK İSTİYORUZ
Adana Demirsporlu Semih Güler de tarihi bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "İlk maçta iyi oynadığımı, iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. 3 tane net pozisyonumuz vardı. Onları da değerlendirirsek belki yarınki maça daha rahat çıkacaktık. O yüzden ona göre çalıştık. Buradan galibiyetle bir üst tura çıkmak istiyoruz" dedi.
Avrupa'da oynamış tecrübeli futbolcuların kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden Güler, "O yüzden aslında bir stres veya panik havası oluşmadı. Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Çünkü dün de hocamızla konuştuğumuzda topla oynama yüzdesi bizde daha fazlaydı. Yarın da bunun üstüne 1-2 de gol katarsak bir üst tura geçip Avrupa hayalimizi daha güzel yaşamak istiyoruz” diye konuştu.