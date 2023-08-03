Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu 1-1 biten ilk maçın rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile karşı karşıya gelecek. Tur için sahaya çıkacak Mavi Şimşekler sahadan mutlak galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Adana Demirspor - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

ADANA DEMİRSPOR - CFR CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşı Adana Demirspor - CFR Cluj maçı bugün saat 21.00 ’de başlayacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - CFR CLUJ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ADANA DEMİRSPOR

18 Goran Karacic

4 Semih Güler

15 Jovan Manev

22 Jonas Svensson

7 Yusuf Sarı

8 Emre Akbaba

10 Younes Belhanda

11 Babajide Akintola

77 Kevin Rodrigues

90 Benjamin Stambouli

99 Cherif Ndiaye

CFR CLUJ

90 Razvan Sava

3 Ziv Morgan

4 Cristian Manea

6 Arlind Ajeti

44 Anton Kresic

45 Mario Camora

29 Durel Avounou

40 Lovro Cvek

77 Panagiotis Tachtsidis

9 Jefte Betancor

30 Daniel Birligea

PATRİCK KLUİVERT: İLK MAÇA GÖRE DAHA İYİ BİR SONUÇ ALMAMIZ LAZIM

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Yarın ilk maça göre daha iyi bir sonuç almamız lazım. Kazanmamız gereken bir sonuç almalıyız" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Adana Demirspor, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı CFR Cluj takımını Adana'da rövanş maçında konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Adana Demirspor Teknik Direktör Patrick Kluivert ve futbolcu Semih Güler, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kluivert, karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirterek, “Maça çok iyi bir şekilde hazırlandık.

Futbolcularımızın da bu maçla alakalı farkındalığı var. O yüzden bütün çalışmalarımız o yönde oldu. Yarın ilk maça göre daha iyi bir sonuç almamız lazım. Kazanmamız gereken bir sonuç almalıyız. Hava sıcaklığı bizleri çok etkilemez. Mesela maç 14.30'da olsaydı çok fazla bir şekilde etkileyeceğini söyleyebilirdim ama bizleri hiçbir şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum” diye konuştu.

SEMİH GÜLER: BİR ÜST TURA ÇIKMAK İSTİYORUZ

Adana Demirsporlu Semih Güler de tarihi bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "İlk maçta iyi oynadığımı, iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. 3 tane net pozisyonumuz vardı. Onları da değerlendirirsek belki yarınki maça daha rahat çıkacaktık. O yüzden ona göre çalıştık. Buradan galibiyetle bir üst tura çıkmak istiyoruz" dedi.

Avrupa'da oynamış tecrübeli futbolcuların kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden Güler, "O yüzden aslında bir stres veya panik havası oluşmadı. Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Çünkü dün de hocamızla konuştuğumuzda topla oynama yüzdesi bizde daha fazlaydı. Yarın da bunun üstüne 1-2 de gol katarsak bir üst tura geçip Avrupa hayalimizi daha güzel yaşamak istiyoruz” diye konuştu.







