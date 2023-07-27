UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Adana Demirspor, Romanya temsilcisi Cluj'a konuk oldu.

Cluj, 6. dakikada Betancor'un kaydettiği golle öne geçerken devreye bu skorla girildi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Adana Demirspor, Younes Belhanda ve Emra Akbaba ile gole yaklaştı.

Rövanş maçı ne zaman?

Rövanş maçı ne zaman?

Adana Demirspor, bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Osijek (Hırvatistan) - Zalaegerszegi TE (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Adana ekibinde geçtiğimiz sezon sonunda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve Hollandalı Patrick Kluivert getirilmişti.

Lacivert-mavili ekipte yeni transferler Nani, Gravillon ve Dorukhan Toköz karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 3 oyuncu da maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.