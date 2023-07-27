Cluj-Adana Demirspor
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Adana Demirspor, Romanya temsilcisi Cluj'a konuk oldu.
Cluj, 6. dakikada Betancor'un kaydettiği golle öne geçerken devreye bu skorla girildi.
İkinci yarıya baskılı başlayan Adana Demirspor, Younes Belhanda ve Emra Akbaba ile gole yaklaştı.
Son yarım saatlik bölüme 1-0'lık Cluj üstünlüğüyle girilirken Adana Demirspor beraberlik golünü 77'de Benjamin Stambouli'yle buldu.
Kalan bölümde başka gol olmazken karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Rövanş maçı ne zaman?
Adana Demirspor, eşleşmenin rövanş maçında rakibini 3 Ağustos Perşembe günü ağırlayacak.
Adana Demirspor, bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Osijek (Hırvatistan) - Zalaegerszegi TE (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kluivert'ın ilk resmi maçı
Adana ekibinde geçtiğimiz sezon sonunda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve Hollandalı Patrick Kluivert getirilmişti.
Hollandalı teknik adam, yeni takımıyla 3 hazırlık maçı oynarken, resmi ilk maçında Cluj deplasmanında çıktı.
Yeni transferler yedek kulübesinde başladı
Lacivert-mavili ekipte yeni transferler Nani, Gravillon ve Dorukhan Toköz karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 3 oyuncu da maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.
Adana ekibinde teknik direktör Patrick Kluivert, Cluj karşısında ilk 11’de geçtiğimiz sezon genellikle bir arada oynayan isimleri görevlendirdi.
Kaleyi Karacic’e emanet eden Kluivert, savunma dörtlüsünü, Svensson, Manev, Semih Güler ve Rodrigues’ten oluşturdu.
Orta alanda Stambouli ve Emre Akbaba’yı sahaya süren Hollandalı teknik adam, hücum hattının sağında Yusuf Sarı, ortasında Belhanda, solunda ise Akintola’yı görevlendirdi. Kluivert’in gol yollarındaki tercih Cherif Ndiaye oldu.
Cluj-Adana Demirspor maç özeti
6. dakikada sağ kanattan Manea’nın ortasında arka direkte meşin yuvarlağı kontrol eden Camora’nın yerden içeri çevirdiği topu Betancor, ağlara yolladı. 1-0
9. dakikada sol kanttan Camora’nun ortasında arka direkte Manea’nın şutu kaleyi bulmadı.
62. dakikada savunmadan seken topla penaltı noktası üzerinde buluşan Belhanda’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
77. dakikada orta sahadan ceza sahasına sokulan Stambouli’nin pasında Ndiaye topuğuyla meşin yuvarlağı yeniden Stambouli ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
78. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Camora’nın sert şutunda kaleci Karacic gole izin vermedi.
79. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı’nın şutunda kaleci Sava topu kornere çeldi.