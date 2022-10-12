E-devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 18 Ağustos’ta başlatılan adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet’ten alınması uygulaması çerçevesinde 159 bin 60 başvuru yapıldı. 17 bin 500 sabıka kaydı silindi. Uygulamanın başladığı günden bu güne kadar 17 bin 500 adli sicil ve arşiv kaydı yasal şartları oluşturduğunun belirlenmesi üzerine silinirken, yaklaşık bin kişinin adli sicil kaydında düzeltme yapıldı.

Sabıka kaydı silme başvurusu nereden yapılır?

Yeni uygulama sayesinde başvurular kısa sürede elektronik ortamda gerçekleştirildi, böylece vatandaşların farklı illerden Ankara’ya gelerek talepte bulunma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. e-Devlet’ten yapılan başvurular, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce, yeni hizmete alınan Adli Sicil Bilgi Sistemi üzerinden talepleri inceleyecek komisyonda görevli hakimlere gönderiliyor. Başvurular, hakimlerin ilk incelemesinin ardından komisyonda görüşülerek karara bağlanıyor.

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e devletten sabıka kaydı nasıl silinir

Adli sicil kaydı, Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne dilekçe ile başvurularak sildirilir. Sabıka kayda e devlet üzerindene de silinmekte. e-Devlet'ten yapılan başvurular, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce, yeni hizmete alınan Adli Sicil Bilgi Sistemi üzerinden talepleri inceleyecek komisyonda görevli hakimlere gönderiliyor. Başvurular, hakimlerin ilk incelemesinin ardından komisyonda görüşülerek karara bağlanacak.

E devlet Adalet Bakanlığı Adli Sicil Silme ve Düzeltme Talebi için tıklayın

Adli sicil kaydı sildirme, 5352 sayılı Adli Sicil Yasası 9. madde ile Adli Sicil Yönetmeliği 11. maddesinde düzenlenmiştir. Buna kapsamda adli sicil kaydı;

Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, Şikayetten vazgeçme, Cezayı tamamen ortadan kaldıran etkin pişmanlık, Ceza zamanaşımının dolması, Genel af Ölüm halinde Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğünce silinerek arşiv kaydına alınır.

Adli sicil kaydının silinmesi ve arşiv kaydına alınması için üstteki şartların gerçekleşmesi gereklidir. Bir mahkumiyete ilişkin adli sicil kaydının silinip bilgilerin arşiv kaydına alınması için infazın tamamlanması yeterlidir.

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Adli Sicil Kaydında Hangi Bilgiler Bulunur?

Adli sicil kaydında bulunması gereken bilgiler 5352 sayılı Adli Sicil Yasası 4. Madde de sayılmıştır. 4. maddeye göre:

Hapis cezaları.

Ertelenen hapis cezaları,

Adli para cezaları,

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkumiyet hali

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma kararları,

Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkumiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen kararlar,

Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen kararlar,

Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin kararlar,

Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,

Askeri Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki feri cezalar,

Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar,

adli sicil kaydında bulunur.

Adli sicil arşiv kaydı ne zaman silinir?

Adli sicil arşiv kaydı yasada belirtilen şartlar sağlanıyorsa, 15 yıl, 30 yıl ve 5 yıllık süreler içinde silinir. Bu süreler suçun türüne göre değişir.