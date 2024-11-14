Olay, 25 Ekim günü Seyhan İlçesine bağlı Tepebağ Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir durakta meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. (63) otobüs durağında cep telefonuyla konuşurken M.A. (29) adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştı. M.A oturduktan hemen sonra, E.Y.'nin telefonunu kapkaç yöntemi ile çalarak kaçtı.