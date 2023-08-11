Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı. 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atanmıştı. İyi derecede İngilizce bilen Vali Okay MEMİŞ, Sibel Hanım ile evli olup iki çocuk babasıdır. Oktay Memiş 11 Ağustos Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AFAD başkanlığına atandı.