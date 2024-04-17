"Aile Destek Ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek 2024? Nisan ayı aile destek programı ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geliri düşük aileleri desteklemek amacıyla başlatılan Aile Destek Programı kapsamında hanelere 850 TL ile 1.250 TL arasında ödeme yapılıyor. Nisan ayı ödemeleri gerçekleştirildi. Peki Aile Destek Ödemeleri ne zaman hesaplara geçecek 2024? Nisan ayı aile destek programı ödemeleri...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NİSAN AYI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 4 Nisan'da hesaplara yattığını bildirdi. Bu ay, Ramazan Bayramı'ndan dolayı ödemeler erken bir tarihe çekildi.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS AYI NE ZAMAN HESABA YATACAK?





Şu anda konuyla ilgili bir tarih açıklanmadı. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:





450 TL ve altı - 1.250





450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100





911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950





1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850

ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!





Çocuklu aileleri sevindiren çocuk desteği de geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Hanede bulunan çocuk başına belirlenen ödemelerin miktarı ise şöyle:





1-2 çocuklu hanelere - 350





3 çocuklu hanelere - 450





4 çocuklu hanelere - 550





5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.



