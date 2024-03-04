|
Özgün

AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol Bolu’da hayata geçirilecek projelerini tek tek anlattı

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol’un projeleri merak konusu. Demirkol, metropollerde kullanılan akıllı şehircilik uygulamalarını, Bolu'ya kazandıracaklarının müjdesini verdi. Demirkol, seçim kazanıldıktan sonra Bolu için projelerin ve yatırımların hız kazanacağını belirtti. İşte AK Parti Bolu belediye başkan adayı Muhammed Emin Demirkol’un projeleri.

14:17 - 4/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti belediye başkan adayı Muhammed Emin Demirkol'dan Bolu'yu geleceğe taşıyacak projeler
AK Parti belediye başkan adayı Muhammed Emin Demirkol'dan Bolu'yu geleceğe taşıyacak projeler

Muhammed Emin Demirkol liderliğindeki AK Parti'nin Bolu Belediye Başkanlığı için sunduğu vizyon, şehrin geleceğini şekillendirecek projeler ve yatırımlarla dolu.

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol’un projeleri neler?

Göreve geldiklerinde, hangi projeleri hayata geçirileceğini tek tek açıklayan Demirkol, ''Bölgede maalesef kentsel dönüşümle ilgili hiçbir adım atılamadı. Bizim hızlıca sosyal konutları kentsel dönüşümle birlikte dirençli şehir haline getirme noktasında inşa etmemiz gerekiyor. Sanayi noktasında hızlıca istihdama katkı sağlayacak hareketliliği başlatmamız gerekiyor.'' dedi.

Bolu'nun, akıllı kent olmasını amaçladıklarını vurgulayan Muhammed Emin Demirkol, "Daha güvenli, daha verimli, daha yeşil ve daha yaşanabilir Bolu için akıllı şehir olmaya ihtiyacımız var. Akıllı şehir sistemleri, vatandaşların refahını, sürdürülebilirliği ve ekonomik kalkınmayı desteklemek için kritik bir öneme sahip. Doğru uygulanan akıllı şehir teknolojileri, şehirleri daha etkili ve verimli hale getirebilir." ifadelerini kullandı.

Demirkol, kent nüfusunda hızlı büyüme beklendiğini, bu nedenle akıllı kent sistemlerinin büyük bir gereksinim olduğuna işaret ederek, "Akıllı aydınlatma, akıllı durak ve otobüs, akıllı otopark gibi teknoloji destekli adımları hep birlikte atacağız. Mobil uygulamalarla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız." dedi.




#Muhammed Emin Demirkol
#AK Parti
#Bolu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Karaman sahur vakti saat kaçta? Karaman Ramazan İmsakiyesi 2024!