Göreve geldiklerinde, hangi projeleri hayata geçirileceğini tek tek açıklayan Demirkol, ''Bölgede maalesef kentsel dönüşümle ilgili hiçbir adım atılamadı. Bizim hızlıca sosyal konutları kentsel dönüşümle birlikte dirençli şehir haline getirme noktasında inşa etmemiz gerekiyor. Sanayi noktasında hızlıca istihdama katkı sağlayacak hareketliliği başlatmamız gerekiyor.'' dedi.

Bolu'nun, akıllı kent olmasını amaçladıklarını vurgulayan Muhammed Emin Demirkol, "Daha güvenli, daha verimli, daha yeşil ve daha yaşanabilir Bolu için akıllı şehir olmaya ihtiyacımız var. Akıllı şehir sistemleri, vatandaşların refahını, sürdürülebilirliği ve ekonomik kalkınmayı desteklemek için kritik bir öneme sahip. Doğru uygulanan akıllı şehir teknolojileri, şehirleri daha etkili ve verimli hale getirebilir." ifadelerini kullandı.