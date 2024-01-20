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AK Parti'de Kadıköy Belediye Başkan Adayı belli oldu

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. AK Parti 2024 yerel seçimleri içini adaylarını bir bir açıklıyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olurken, AK Parti'de Kadıköy Belediye başkan adayı belli oldu. Peki AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı kim? Kadıköy’de AK Parti kimi aday gösterdi? İşte Kadıköy AK Parti belediye başkan adayı.

13:54 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı kim?
AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olmasından sonra İstanbul ilçe AK Parti belediye başkan adayları kim olacağı merak ediliyordu. AK Parti’nin Kadıköy belediye başkan adayı belli oldu. Peki AK Parti Kadıköy Belediye Başkanı adayı kim oldu?

AK PARTİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Kadıköy belediye başkan adayı Veli Arslan oldu.

VELİ ARSLAN KİMDİR?

1977 yılında İstanbul'da doğan Veli Arslan, Tokat kökenli bir ailenin üyesidir. Meslek hayatına 1989 yılında gümrük saha elemanı olarak adım atan Arslan, çeşitli şirketlerde yöneticilik pozisyonlarında bulunmuş ve bu süreçte 2008 yılında kendi gümrük işletmesini kurarak iş dünyasındaki yerini sağlamlaştırmıştır.

İstanbul'da 1977 yılında dünyaya gelen Veli Arslan, Tokat kökenli bir ailenin ferdi olarak büyümüştür. Meslek hayatına gümrük saha elemanı olarak atılan Arslan, çeşitli şirketlerde yöneticilik görevlerini üstlenmiş ve bu sürecin sonunda 2008 yılında kendi gümrük işletmesini kurmuştur.

Tokatlı bir ailenin çocuğu olarak 1977 yılında İstanbul'da doğan Veli Arslan, meslek hayatına 1989 yılında gümrük saha elemanı olarak başlamıştır. Arslan, çeşitli şirketlerde yöneticilik görevlerini üstlenmiş ve 2008 yılında kendi gümrük işletmesini kurarak iş dünyasındaki başarılı kariyerini inşa etmiştir.





#AK Parti
#Kadıköy belediye başkan adayı
#2024 yerel seçimleri
#İstanbul
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