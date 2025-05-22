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ALES/2 geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu: İşte ÖSYM Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı takvimi

ALES/2 geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu: İşte ÖSYM Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı takvimi

15:5022/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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ALES ne zaman, ALES-2 sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
ALES ne zaman, ALES-2 sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs tarihleri arasında alındı. Normal zamanda başvuru sürecini kaçıranlar için ise geç başvurular 29 Mayıs 2025 tarihinde saat 23:59'a kadar alınacak. Peki ALES/2 geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM 2025 ALES/2 ve ALES 3 sınav takvimi.

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitime başvuracak kişiler ile üniversitelerde öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman gibi akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenir. ALES/2 geç başvuru tarihi, sınav ücreti, sınav tarihi ile sonuç açıklanma tarihi.

ALES/2 geç başvurular ne zaman yapılacak?

2025-ALES/2 başvuruları, 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapıldı. ALES/2 geç başvurular ise 29 Mayıs 2025 tarihinde alınacaktır.

ALES/2 geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES/2 geç başvurularda ücret yüzde 50 artışla ödeniyor. Bu da 1175 TL'ye denk geliyor.

ALES/2 ne zaman yapılacak?

ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. Sınava dair giriş belgeleri de https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sınavdan 10 gün önce kadar adaylara sunulacak.

ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/2 sonuçları 25 Temmuz günü erişime açılacak.

ALES/3 başvurusu ne zaman başlayacak?

ALES/3 başvuruları da 7-14 Ekim tarihlerinde alınacak.

ALES/3 sınavı ne zaman?

ALES/3 sınavı 23 Ekim'de olacak yapılacak.

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 sınavına ilişkin sonuçlar 12 Aralık'ta açıklanacak.

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