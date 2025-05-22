ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitime başvuracak kişiler ile üniversitelerde öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman gibi akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenir. ALES/2 geç başvuru tarihi, sınav ücreti, sınav tarihi ile sonuç açıklanma tarihi.