Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Aslan, Almanya'da federal meclisten geçen ve gelecek aylarda yasalaşması beklenen çifte vatandaşlık kanunun önemine dikkati çekerek, ülkede yaşayan Türkleri çifte vatandaş olmaya davet etti.
ALMANYA’DAKİ ÇİFTE VATANDALIK DÜZENLEMESİ YASALAŞTI MI?
Yasa tasarısının 2 Şubat’ta eyalet temsilcilerinden oluşan Federal Konsey oturumunda gündeme alınması ve onaylanması bekleniyor. Bu durumda yasa, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın onayı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.
ÇİFTE VATANDAŞLIK YASASININ ALMANYA'DAKİ TÜRKLER'E AVANTAJI NEDİR?
Yasa yürürlüğe girdikten sonra Almanya'da yaşayan Türkleri çifte vatandaş olmaya davet eden Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Aslan, "Çifte vatandaşlık yasallaştıktan sonra her bir vatandaşımızın mutlaka ama mutlaka Almanya vatandaşlığına geçmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü bunu yaptığımız takdirde, siyasi katılımımızı aktif bir şekilde gerçekleştirebileceğiz. Önümüzdeki süreçte, orta ve uzun vadede bizim buradaki gücümüz daha da hissedilir olacak. Vatandaşlığa geçip siyasi katılımı aktif olarak gerçekleştirirsek burada söz sahibi olabiliriz." dedi.
ALMANYA ÇİFTE VATANDAŞLIK YASASI NEDİR, ŞARTLARI NELER?
- Kamuoyunda "çifte vatandaşlık yasası" olarak bilinen "Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu Yasası"yla Alman vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikamet süresi, 8 yıldan 5 yıla indirildi.
- Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda okul veya mesleki başarısının bulunması, gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bu süre 3 yıla düşürüldü.
- Çifte vatandaşlık imkanı tanındığı için daha önce yürürlükte olan ve gençleri 23 yaşına kadar ebeveynlerinin vatandaşlığı veya Alman vatandaşlığı arasında seçim yapmaya zorlayan "opsiyon modeli" tamamen kaldırılmış oldu.
- Almanya'da doğan çocuklar, Alman vatandaşı olmasalar da ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilecek.
- Alman vatandaşlığına geçiş için ayrıca kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini, sosyal yardım almadan sağlaması gerekiyor. Misafir işçi jenerasyonu yani 1960'larda Almanya'ya gelen Türk işçiler ile son 2 yılda 20 ay tam gün çalışan yabancılar ve tam gün çalışan kişilerin yabancı eşleri bundan muaf tutulacak.
- Misafir işçi jenerasyonu için Alman vatandaşlığına geçişteki yazılı sınav zorunluluğu da kaldırılacak.