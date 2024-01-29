Yasa yürürlüğe girdikten sonra Almanya'da yaşayan Türkleri çifte vatandaş olmaya davet eden Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Aslan, "Çifte vatandaşlık yasallaştıktan sonra her bir vatandaşımızın mutlaka ama mutlaka Almanya vatandaşlığına geçmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü bunu yaptığımız takdirde, siyasi katılımımızı aktif bir şekilde gerçekleştirebileceğiz. Önümüzdeki süreçte, orta ve uzun vadede bizim buradaki gücümüz daha da hissedilir olacak. Vatandaşlığa geçip siyasi katılımı aktif olarak gerçekleştirirsek burada söz sahibi olabiliriz." dedi.