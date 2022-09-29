Altın düşecek mi çıkacak mı? Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları bugün dalgalı seyrediyor. Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,28 azalışla 984,80 liradan tamamladı. Vatandaşlar bugünkü güncel altın kurunu araştırıyor. İşte 29 Eylül Perşembe altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış 992,31 TL,

Gram altın fiyatı satış 995,97 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?

SPot altın gram fiyatı alış 984,56 TL,

Spot altın gram fiyatı satış 984,77 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

Altın ons fiyatı alıt 1.645,04 TL,

Ons altın fiyatı satış 1.645,46 TL,

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ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı alış 1.575,44 TL,

Çeyrek altın fiyatı satış 1.610,17 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altın fiyatı alış 6.301,16 TL,

Cumhuriyet altın fiyatı satış 6.420,67 TL,

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın fiyatı alış 3.140,73 TL,

Yarım altın fiyatı satış 3.220,18 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Ziynet altın fiyatı alış 6.301,16 TL,

Ziynet altın fiyatı satış 6.420,67 TL,

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ata altın fiyatı alış 6.553,70 TL,

Ata altın fiyatı satış 6.716,91 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

14 ayar bilezik fiyatı alış 545,69 TL,

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14 ayar bilezik fiyatı satış 652,38 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

22 ayar bilezik fiyatı alış 900,88 TL,

22 ayar bilezik fiyatı satış 930,56 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gremse fiyatı alış 16.026,00 TL,

Gremse fiyatı satış 16.284,00 TL.

Altın yorumları: Gram altında alım fırsatı devam ediyor

Bir süredir düşüş eğiliminde olan ons altın fiyatları, bugün dalgalı bir seyir izlerken; İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ons altın bir adım daha şahinleşen Fed sonrası aşağı yönlü eğilimini hızlandırdı ve 50 aylık ortalaması olan 1641 dolar seviyesine geriledi. 50 aylık ortalaması 2018 yılından bu yana test edilmemişti. Güçlü dolar hikayesi ons altını aşağı yönde baskılamaya devam ediyor. 1641 dolar seviyesinin üzerinde satışların karşılanmakta başarısız kalınması halinde 1611 dolar ve 1550 dolar seviyelerine doğru güç kaybı oluşabilir.

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2022 yılı tam olarak risklerin yılı oldu. Buna karşın ons altının güvenli liman özelliğini dolar törpülemiş görünüyor. Normal şartlar altında Fed hikayesi olmasaydı ons altının çok daha yüksek seviyelerde olması gerekiyordu. Buna karşın risk varlığının olması da ons altının düşüş hızını azaltıyor.

Özetle, dolar endeksinin 111 seviyesinin üzerinde kaldığı ortamda ons altında yükselişlerin baskıyla karşılanmaya devam etmesini bekliyoruz. Gram altın yatırımcısı için yükselen DollarTL dikkate alındığında geri çekilmeler alım fırsatı sunmaya devam ediyor.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 9,38 artışla 1 milyar 962 milyon 582 bin 728 lira oldu.

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Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00,19.00 ve 20.00'de 4 bin 800 lira, en düşük saat 12.00 ve 13.00'te 2 bin 750 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 4 bin 43 lira 93 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 4 bin 76 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 498 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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