Özgün Altın düşecek mi çıkacak mı? Altın fiyatlarında son durum
ÖZGÜN HABERLER

Altın düşecek mi çıkacak mı? Altın fiyatlarında son durum

Gram altın, çeyrek altın fiyatları başta olmak üzere cumhuriyet, yarım, ata altın fiyatları ile 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları Fed’in faiz kararı sonrası dip seviyeleri gördü. Ons altın da durum ise ABD Merkez Bankası’nın baskılaması sürüyor. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 azalışla 1.647 dolardan işlem görüyor. Cumhuriyet altını 6.420,67 TL’den, ata altın 6.716,91 TL’den işlem görmekte. Peki anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları gram altın çeyrek altın son durum ne? İşte 29 Eylül güncel çeyrek, gram, ons altın fiyatı...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatları | Gram altın çeyrek altın ne kadar? Kuyumcu altın fiyatları canlı
Altın fiyatları çeyrek altın gram altın

Altın fiyatları bugün dalgalı seyrediyor. Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,28 azalışla 984,80 liradan tamamladı. Vatandaşlar bugünkü güncel altın kurunu araştırıyor. İşte 29 Eylül Perşembe altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış 992,31 TL,

Gram altın fiyatı satış 995,97 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?

SPot altın gram fiyatı alış 984,56 TL,

Spot altın gram fiyatı satış 984,77 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

Altın ons fiyatı alıt 1.645,04 TL,

Ons altın fiyatı satış 1.645,46 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı alış 1.575,44 TL,

Çeyrek altın fiyatı satış 1.610,17 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altın fiyatı alış 6.301,16 TL,

Cumhuriyet altın fiyatı satış 6.420,67 TL,

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın fiyatı alış 3.140,73 TL,

Yarım altın fiyatı satış 3.220,18 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Ziynet altın fiyatı alış 6.301,16 TL,

Ziynet altın fiyatı satış 6.420,67 TL,

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ata altın fiyatı alış 6.553,70 TL,

Ata altın fiyatı satış 6.716,91 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

14 ayar bilezik fiyatı alış 545,69 TL,

14 ayar bilezik fiyatı satış 652,38 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

22 ayar bilezik fiyatı alış 900,88 TL,

22 ayar bilezik fiyatı satış 930,56 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gremse fiyatı alış 16.026,00 TL,

Gremse fiyatı satış 16.284,00 TL.

Altın yorumları: Gram altında alım fırsatı devam ediyor

Bir süredir düşüş eğiliminde olan ons altın fiyatları, bugün dalgalı bir seyir izlerken; İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ons altın bir adım daha şahinleşen Fed sonrası aşağı yönlü eğilimini hızlandırdı ve 50 aylık ortalaması olan 1641 dolar seviyesine geriledi. 50 aylık ortalaması 2018 yılından bu yana test edilmemişti. Güçlü dolar hikayesi ons altını aşağı yönde baskılamaya devam ediyor. 1641 dolar seviyesinin üzerinde satışların karşılanmakta başarısız kalınması halinde 1611 dolar ve 1550 dolar seviyelerine doğru güç kaybı oluşabilir.

2022 yılı tam olarak risklerin yılı oldu. Buna karşın ons altının güvenli liman özelliğini dolar törpülemiş görünüyor. Normal şartlar altında Fed hikayesi olmasaydı ons altının çok daha yüksek seviyelerde olması gerekiyordu. Buna karşın risk varlığının olması da ons altının düşüş hızını azaltıyor.

Özetle, dolar endeksinin 111 seviyesinin üzerinde kaldığı ortamda ons altında yükselişlerin baskıyla karşılanmaya devam etmesini bekliyoruz. Gram altın yatırımcısı için yükselen DollarTL dikkate alındığında geri çekilmeler alım fırsatı sunmaya devam ediyor.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 9,38 artışla 1 milyar 962 milyon 582 bin 728 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00,19.00 ve 20.00'de 4 bin 800 lira, en düşük saat 12.00 ve 13.00'te 2 bin 750 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 4 bin 43 lira 93 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 4 bin 76 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 498 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Doğalgaz bekleyen 7 ilçeye müjde!
ÖZGÜN
Doğalgaz bekleyen 7 ilçeye müjde!

Süper Lig’de derbi heyecanı: Fenerbahçe'de sakat oyuncular kimler?
ÖZGÜN
Süper Lig’de derbi heyecanı: Fenerbahçe'de sakat oyuncular kimler?

EPDK açıkladı: Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması uzatıldı! Azami uzlaştırma fiyatı nedir?
ÖZGÜN
EPDK açıkladı: Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması uzatıldı! Azami uzlaştırma fiyatı nedir?
James Bondun filmiyle ünlendi

James Bond'un filmiyle ünlendi

Kentin turizmine katkı sağlıyor.
Ölüm nedeni belli oldu

Ölüm nedeni belli oldu

​Günlerce konuşulmuştu: Gerçek ortaya çıktı.
İmamoğlu yeni projesini yerinde inceledi: Esenler meydana heykel yapılacak

Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya geliyor.

​AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması.

​Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener ile görüştü.

​İYİ Parti'nin adaylık teklif ettiği Yavaş'tan olumlu cevap.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.