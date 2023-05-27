Ankara Keçiören seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Keçiören cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Keçiören seçim sonuçları , Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Keçiören seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Keçiören Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Ankara Keçiören Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören, Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biridir. İlçe, Ankara'nın kuzeyinde yer almaktadır ve 41 mahallesi bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 1.1 milyonluk nüfusu ile Ankara'nın en büyük ikinci ilçesi olan Keçiören'in tarihi, coğrafi özellikleri ve diğer ilçeleri hakkında bilgi vermek gerekirse şunları söyleyebiliriz:

Tarihçe:

Keçiören ilçesi, tarihte "Köseören" ve "Kösköy" isimleriyle anılmaktadır. Köseören adı, burada yaşayan köse (kesik el veya ayağı olan) kişilerden dolayı verilmiştir. İlçenin sınırları, eskiden Kızılcahamam ilçesine bağlıyken 1984 yılında Ankara'nın merkez ilçesi haline gelmiştir. Keçiören, 1988 yılında belediye statüsü almıştır.

Coğrafya:

Keçiören, Ankara'nın kuzeyinde yer alır ve ilçe sınırları içinde birçok tepesi ve vadisi vardır. Ankara Ovası'na hakim bir bölgede yer aldığı için yüksek rakımlı yerleri de vardır. İlçenin en yüksek noktası, 1.300 metre yüksekliğiyle Karagöl Tepesi'dir.

İlçeler:

Keçiören, Ankara'nın merkez ilçelerinden biridir. Komşu ilçeleri Yenimahalle, Mamak, Altındağ ve Çankaya'dır.

Nüfus:

Keçiören, Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biridir. İlçenin nüfusu 2021 yılı verilerine göre yaklaşık 1.1 milyondur. Nüfusun çoğunluğu genç ve çalışan kesimden oluşmaktadır. İlçenin nüfusu her yıl artmaktadır.