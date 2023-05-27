Ankara Güdül seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Güdül cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Güdül seçim sonuçları, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Güdül seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Güdül Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Ankara Güdül Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın ilçelerinden biri olan Güdül, kuzeybatı Ankara'da yer almaktadır. İlçe, 1175 kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır ve Ankara'nın en büyük ilçelerinden biridir. Güdül, tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan bir yerdir.

Tarihi olarak Güdül, Hititler, Persler, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemi gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlçenin ismi, Bizans döneminde "Güdüllü" olarak anılıyordu. Güdül, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir kaza merkezi olarak hizmet vermiştir.

Güdül, doğal güzellikleri ve tarihi mekanları ile ünlüdür. İlçenin doğal güzellikleri arasında Yabanözü Mağarası, İncekaya Su Kemeri, Göksu Kanyonu ve Mavi Göl bulunmaktadır. Ayrıca, ilçe tarihi dokusu ile de öne çıkmaktadır. Güdül Kalesi, Bizans dönemine ait güzel bir yapıdır. İlçede ayrıca tarihi camiler, köprüler ve hanlar da bulunmaktadır.

Güdül ilçesi, Ayaş, Haymana, Çamlıdere, Kızılcahamam, Şereflikoçhisar ve Nallıhan ilçeleri ile sınır komşusudur. İlçe, genellikle dağlık bir araziye sahiptir ve ilçenin yüksek noktalarından Ankara'nın panoramik manzarası görülebilir. İlçenin yüksek noktalarından biri olan Karagöl, Ankara'nın en yüksek gölüdür.

Ankara Güdül ilçesi, 2021 yılı verilerine göre yaklaşık olarak 15.000 nüfusa sahiptir. Nüfusunun çoğunluğu tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır. Ayrıca ilçede turizm de gelişmektedir. Güdül ilçesi, doğal güzellikleri ve tarihi mekanları ile turistlerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca, Ankara'nın şehir merkezine yakın olması da Güdül'ün turizm potansiyelini artırmaktadır.



