Ankara’da, toplu taşımaya zam yapıldı. Zamlı tarifenin, 17 Şubat Pazartesi günü uygulamaya gireceği öğrenildi. İşte güncel bilet fiyatları...

Ankara'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi?

Ankara'da toplu taşımaya zam geldi. Buna göre; 16 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu.

Aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti ne kadar?

Aylık sınırsız öğrenci abonmanı ise 350 TL'ye yükseldi.

EGO’dan yapılan açıklamaya göre de vatandaşlarımızın ulaşım kartlarına banka ve kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde herhangi bir komisyon ücreti alınmayacaktır" denildi.

24 Temmuz'da yüzde 40 zam yapılmıştı

Ankara’da ulaşıma 24 Temmuz 2024'te yapılmıştı. UKOME tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre, tam biniş ücreti 15 liradan 21 liraya, öğrenci biniş ücreti 7,5 liradan 10,5 liraya ve öğretmen yolcuların bilet ücretleri ise 11 liradan 15,50 liraya yükselmişti.Aktarma ücretleri de tam biletlilerde 7 liradan 10 liraya, öğrencilerde 4,5 liradan 6,5 liraya, öğretmenlerde ise 5 liradan 7,50 liraya çıkmıştı.











