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Ankara'da toplu ulaşıma zam

Ankara'da toplu ulaşıma zam

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:2213/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Foto - Arşiv
Foto - Arşiv

Ankara'da toplu taşımaya yüzde 23,8 zam yapıldı. Buna göre tam bilet 26 lira olurken, öğrenci bileti ise 13 liraya yükseldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu taşıma ücretlerine zam gündemiyle toplandı.


UKOME toplantısında alınan kararla toplu ulaşıma
yüzde 23,8
zam yapıldı.

Buna göre tam bilet, 21 TL’den 26 TL’ye çıktı.

İndirimli ya da öğrenci bileti de 13 TL oldu.


Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak


Zamlı tarife, 17 Şubat Pazartesi günü uygulamaya girecek.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada
"Başkent Ankara'da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü'nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025'ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir."
denildi.


#Ankara
#Toplu ulaşım
#zam

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