AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2025 AÖF final sınavında kaç soru olacak?

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesine (AÖF) kayıtlı olan binlerce öğrenci 18-19 Ocak tarihlerinde 2024-2025 güz dönemi dönem sonu (final) sınavlarına katılacak. Sınava katılacak olan öğrenciler sınav saatinden en geç yarım saat önce sınava gireceği yerde bulunması gerekiyor. Peki AÖF final sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta sona erecek? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖF sınavında kaç soru olacak?





AÖF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?





AÖF Sınavları Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa’da sabah saat 09.30'da , öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.





Üniversite'den yayımlanan kurala göre, Sınavın ilk 15 dakikasından sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınav binasına girmesine izin verilmez. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, sınava devam etmenize izin verilmez.





AÖF SINAVINDA KAÇ SORU VAR?





Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.





Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilmektedir.





SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?





-Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

-Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

-Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

-Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,

-T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,

-Süresi geçerli pasaport,

-Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,





Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.





Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.





Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden ya da AÖF Bürolarından alabilirler.





Geçersiz Belgeler





Öğrenci Kimlik Kartı

Mesleki Kimlik Kartları

Askeri Kimlik Belgesi