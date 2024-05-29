Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönemi için e-sınav randevuları başladı. 9 ve daha az sayıda ders seçen öğrencilerden AÖL e-sınava katılabilecek. Peki AÖL e-sınav ne zaman yapılacak? E-sınava giren yüz yüze sınava girebilir mi? İşte MEB e-sınav takvimi.