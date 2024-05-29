AÖL 3.dönem sınavlarına adaylar aölweb.meb.gov.tr üzerinden alınacak olan sınav belgeleri ile e-Sınavlara katılım sağlayacaklar. Açık lise üzerinden devam ettiren binlerce öğrenci, AÖL 3. dönem sınav tarihlerini sorguluyor. Peki, 2023-2024 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2024 AÖL takvimiyle birlikte 3. dönem sınav tarihleri belli oldu.
Buna göre; Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek.
KAYIT YENİLEME SÜRECİ 16 MAYIS'TA TAMAMLANDI
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan'da tarihinde başlayıp 16 Mayıs mesai bitimine kadar tamamlandı.
AÖL E-SINAV RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. döneminde 9 ve daha az sayıda ders seçen öğrencilerden e-sınava katılmak isteyenler, e-Sınav randevu işlemlerini 23 Mayıs tarihinden 03 Haziran 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecektir.
e-Sınav randevusu alan öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden, Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
-444 0 632 MEBİM çağrı merkezinden,
-Halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden, yapabileceklerdir.
Öğrencilerden;
-2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. dönem sınavı için seçtiği ders sayısı 9'dan fazla olanlar,
-Açık Öğretim Lisesi yurtdışı programında kayıtlı (KKTC hariç) olanlar,
-Özel durumu tutuklu / hükümlü olan veya engelli olanlar,
e-sınava başvuramazlar. Bu öğrenciler 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde basılı evrakla yüz yüze yapılacak sınavlara katılacaklar.