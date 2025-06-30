AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB 2025 Açık lise (AÖL) sınav tarihleri ve giriş belgesi alma işlemleri

AÖL 3. dönem sınavları başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem yazılı ve e-sınav tarihleri yaklaştı. Sınava katılacak olan açık lise öğrencileri, sınav giriş belgeleri ile sınav tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar.