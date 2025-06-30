AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB 2025 Açık lise (AÖL) sınav tarihleri ve giriş belgesi alma işlemleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında düzenlenen AÖL 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Lise eğitimini açıktan dürdüren öğrenciler, 2024-25 eğitim yılı 3. dönem sınavları öncesinde araştırmalarını hızlandırdı. AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağını ve giriş belgelerinin hangi tarihte erişime açılacağını merak etmeye başladı. İşte konuyla ilgili MEB tarafından yayımlanan duyuru ile sınav uygulama takvimini ve AÖL sınav giriş belgesi alma işlemleri.
AÖL 3. dönem sınavları başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem yazılı ve e-sınav tarihleri yaklaştı. Sınava katılacak olan açık lise öğrencileri, sınav giriş belgeleri ile sınav tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar.
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi, saat 10.00
2. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi, saat 14.00
3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar, saat 10.00
Sınav Yerleri:81 ilde ve belirlenen yurt dışı merkezlerinde yapılacaktır.
Sınav Giriş Belgeleri:
14 Temmuz 2025’ten itibaren, ilgili AÖK web sitelerinden T.C. kimlik no ve şifreyle alınabilir:
Sınav Uygulaması:
Soru ve Cevap Anahtarları:
23 Temmuz 2025’te www.meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacaktır.
Sınav Sonuçları:
14 Ağustos 2025’ten itibaren öğrenci sistemlerinden öğrenilebilecek.
Formül: (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 Yanlış cevaplar puanı etkilemez. İptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılır.
Soru/cevap anahtarına itiraz: Yayınlandıktan sonra 5 gün içinde
Sonuçlara itiraz: Sonuçlar açıklandıktan sonra 5 gün içinde
İtiraz ücreti: 50 TL
Başvuru: https://eitiraz.meb.gov.tr (Dilekçe, faks, e-posta kabul edilmez)