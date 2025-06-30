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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB 2025 Açık lise (AÖL) sınav tarihleri ve giriş belgesi alma işlemleri

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB 2025 Açık lise (AÖL) sınav tarihleri ve giriş belgesi alma işlemleri

21:5130/06/2025, Pazartesi
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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav uygulama takvimi
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav uygulama takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında düzenlenen AÖL 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Lise eğitimini açıktan dürdüren öğrenciler, 2024-25 eğitim yılı 3. dönem sınavları öncesinde araştırmalarını hızlandırdı. AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağını ve giriş belgelerinin hangi tarihte erişime açılacağını merak etmeye başladı. İşte konuyla ilgili MEB tarafından yayımlanan duyuru ile sınav uygulama takvimini ve AÖL sınav giriş belgesi alma işlemleri.

AÖL 3. dönem sınavları başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem yazılı ve e-sınav tarihleri yaklaştı. Sınava katılacak olan açık lise öğrencileri, sınav giriş belgeleri ile sınav tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar.


AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi, saat 10.00

2. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi, saat 14.00

3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar, saat 10.00

Sınav Yerleri:81 ilde ve belirlenen yurt dışı merkezlerinde yapılacaktır.


Sınav Giriş Belgeleri:

14 Temmuz 2025’ten itibaren, ilgili AÖK web sitelerinden T.C. kimlik no ve şifreyle alınabilir:

Sınav Uygulaması:

Ortaokul:
2 oturum, Liseler: 3 oturum
Her oturum:
100 dakika
Her ders:
10 soru, 4 seçenekli test
Gerekli belgeler:
Fotoğraflı sınav giriş belgesi + geçerli kimlik (T.C. kimlik kartı, pasaport, vb.)
Yasaklı Eşyalar:
Cep telefonu, saat, cüzdan, çanta, takı, kitap, yiyecek-içecek gibi eşyalar yasaktır.
Gerekli Malzemeler:
Siyah yumuşak uçlu kurşun kalem, yumuşak silgi, kalemtıraş

Soru ve Cevap Anahtarları:

23 Temmuz 2025’te www.meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacaktır.


Sınav Sonuçları:

14 Ağustos 2025’ten itibaren öğrenci sistemlerinden öğrenilebilecek.

Puanlama:

Formül: (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 Yanlış cevaplar puanı etkilemez. İptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılır.


İtiraz Süreci:

Soru/cevap anahtarına itiraz: Yayınlandıktan sonra 5 gün içinde

Sonuçlara itiraz: Sonuçlar açıklandıktan sonra 5 gün içinde

İtiraz ücreti: 50 TL

Başvuru: https://eitiraz.meb.gov.tr (Dilekçe, faks, e-posta kabul edilmez)


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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB 2025 Açık lise (AÖL) sınav tarihleri ve giriş belgesi alma işlemleri