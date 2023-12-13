AÖL DİPLOMASI NEREDEN VE NASIL ALINIR?
AÖL diploması almak için gerekli belgeler şunlardır:
> Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)
> Öğrenci belgesi
> Diplomanızı almak için yapmanız gerekenler şunlardır:
> İl/ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne (ASO) gidin.
> Diploma almak istediğinizi belirtin.
> Gerekli belgeleri teslim edin.
> Diplomanızı alın.
Diplomanızı almak için şahsen başvurmanız gerekmektedir. Diplomanızı başkası adına almak için vekaletname vermeniz gerekmektedir.
AÖL diploması, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı bir diplomadır. Bu diploma, herhangi bir liseden mezun olduğunuzu gösterir. AÖL diploması ile yükseköğrenim kurumlarına başvuru yapabilirsiniz.
AÇIK LİSE DİPLOMASI NE İŞE YARAMAKTADIR?
Günümüzde genellikle bireyler eğitim yaşamlarını örgün eğitim olarak tamamlamaktadır. Fakat bazı önemli sebeplerden dolayı örgün eğitim alınamayabilir. Bu durumda da bireylere eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına uzaktan eğitim kapıları açılmaktadır. Bu şekilde lise eğitimlerini tamamlayan kişiler açık lise diploması almaktadır.
Açık lise diploması da örgün eğitimden alınan normal lise diplomasıyla kişiye aynı hakları sağlayabilmektedir. Örneğin bireyler açık lise diploması sayesinde üniversite sınavına girebilmektedir. Bilindiği gibi lise mezunu olamayanlara üniversite sınavına girme hakkı yoktur. Üniversite eğitimi alabilmek adına öncelikle liseyi açıktan veya normal şekilde bitirmek şarttır.
AÇIK LİSEDEN MEZUN OLMA KREDİSİ KAÇ?
AÖL'den mezun olmak için toplam 192 krediyi tamamlamak gerekmektedir. Bu kredinin 144'ü zorunlu, 48'i ise seçmeli derslerden oluşmaktadır.
AÖL'de eğitim, sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemiyle yapılmaktadır. Öğrenciler, her dönem belirlenen derslerden sınava girerler. Bir dersten başarılı olmak için 100 üzerinden en az 45 puan almak gerekmektedir.