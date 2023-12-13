’nden derslerini geçerek kredisi notunu tutturan mezunlar ‘ Açık liseden mezun oldum diplomamı ne zaman ve nasıl alırım?’ sorularının yanıtını arıyor. AÖL'de eğitim, sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemiyle yapılmaktadır. Öğrenciler, her dönem belirlenen derslerden sınava girerler. Bir dersten başarılı olmak için 100 üzerinden en az 45 puan almak gerekmektedir. AÖL'den mezun olmak için ise toplam 192 krediyi tamamlamak gerekmektedir. Peki, AÖL diploması nereden ve nasıl alınır? İşte soruların yanıtları.