Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, AÖL 1. dönem sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, belirtilen tarihten itibaren sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecek.