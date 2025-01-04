Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sınav takvimiyle duyuruldu. Yayımlanan sınav takvimie göre, AÖL 1.dönem sınav sonucu ocak ayında ilan edilecek.Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak olup, doğru cevap sayısına göre hesaplanacak. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi ile Açık Lise AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir?
Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başladı. İşte sınav sonuçların açıklanacağı tarih..
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, AÖL 1. dönem sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, belirtilen tarihten itibaren sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecek.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
AÖL sınav sonuçlarını adaylar, öğrenci T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.