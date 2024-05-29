|
Özgün

Ara tatil tarihleri belli oldu? MEB 2024-2025 akademik takvimine göre okullarda 1. dönem ve 2. dönem ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin duyurmasıyla önümüzdeki yıl ara tatil tarihleri de netleşmiş oldu. MEB tarafından yayınlanan takvim ile okulların açılacağı tarih ile birlikte 1. dönem ve 2. dönem ara tatilleri ne zaman yapılacak?. İşte 2024-2025 MEB akademik takvimi ve ara tatil tarihleri!

10:00 - 29/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ara tatil tarihleri
Ara tatil tarihleri

Okullarda ara tatil tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. Buna göre 1. dönem ve 2. dönem ara tatilleri ne zaman yapılacak?

OKULLARDA ARA TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU 2024-2025

Milyonlarca öğrencinin ve velinin merakla beklediği yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" ile ilgili genelgeye göre, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler bu tarihte okula dönecek. Birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Ayrıca, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum programları düzenlenecek.

1.DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2024-2025?

Öğrencilerin merakla beklediği birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, tatil dönemi sonrası derslerine kaldıkları yerden devam edecekler. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

2.DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2024-2025?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönemin ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.



#ara tatil
#ara tatil tarihleri
#1.dönem ara tatil
#2.dönem ara tatil
#meb takvimi
#meb
31 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeni konut kampanyası için harekete geçildi: Emlak Konut kampanyası ile kredi oranı düşücek vade sayısı uzayacak, peşinat indirimi yüzde 20-25 olacak