Okullarda ara tatil tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. Buna göre 1. dönem ve 2. dönem ara tatilleri ne zaman yapılacak?
OKULLARDA ARA TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU 2024-2025
Milyonlarca öğrencinin ve velinin merakla beklediği yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" ile ilgili genelgeye göre, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler bu tarihte okula dönecek. Birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Ayrıca, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum programları düzenlenecek.
1.DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2024-2025?
Öğrencilerin merakla beklediği birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, tatil dönemi sonrası derslerine kaldıkları yerden devam edecekler. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
2.DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2024-2025?
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönemin ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.