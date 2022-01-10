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Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan kimdir? Okan Turan kaç yaşında?

İstanbul Süper Amatör Lig 1. Grup ekiplerinden Altıntepsispor'un bugün yapılan genel kurulunda Okan Turan bir kez daha başkanlığa seçildi. Başkanlık seçiminin ardından Okan Turan'ın hayatına dair ayrıntılar merak kazandı. Arda Turan'ın kardeşi olan Okan Turan kimdir? Okan Turan kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte Altıntepsispor'un yeni başkanı Okan Turan'ın hayatına dair detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turanın kardeşi Okan Turan kimdir? Okan Turan kaç yaşında?
okan turan kimdir

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, İstanbul Süper Amatör Lig 1. Grup ekiplerinden Altıntepsispor'da tüm üyelerin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

İstanbul Süper Amatör Lig 1. Grup ekiplerinden Altıntepsispor'un bugün yapılan genel kurulunda Okan Turan bir kez daha başkanlığa seçildi.

Tek listeyle gidilen genel kurulda tüm üyelerin oyunu alarak bir kez daha göreve gelen Turan "Altıntepsispor olarak yetiştirici kulüp olma misyonunu üstlenmiş durumdayız. Hedefimiz profesyonel liglere oyuncu yetiştirmek ve semtimizdeki çocukları kötü alışkanlıklardan korumak... Yeni Arda Turan'lar yetiştirmek istiyoruz" dedi.

OKAN TURAN KİMDİR?

Okan Turan İstanbul Bayrampaşa'da dünyaya geldi. Milli Futbolcu Arda Turan'ın kardeşidir. Annesi ev hanımı, babası ise Atatürk Havalimanı yer hizmetlerinden emeklidir. İhlas Kolejni son sınıfta terk edip Akşam Lisesinden mezun olmuştur. İstnbul'un Bayrampaşa semtinde ikamet etmektedir.

Küçüklüğünden beri oyunculuğa merak salmış olan Okan bunu okulda oynadığı tiyatrolarla göstermiştir ve nihayet ilk oyunculuk projesi olacak olan Beyaz Karanfil Dizisinde oynayarak kendini göstermiştir. Arda Turan'ın kardeşi Okan, atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dahil oldu. Turan, dün ilk kez dizide Reha rolüyle boy gösterdi.

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