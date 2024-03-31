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Arnavutköy seçim sonuçları 2024: Arnavutköy belediye başkanı kim oldu? Seçimi kim kazandı?

Yerel seçim sonuçlarında İstanbul Arnavutköy Belediyesini hangi parti kazandı ve Arnavutköy Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 225.240 seçmen sayısının olduğu Arnavutköy yerel seçim sonuçları, Arnavutköy belediyesini kim kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçimleri nedeniyle araştırılıyor. İşte Arnavutköy yerel seçim sonuçları haberi.

18:09 - 31/03/2024 воскресенье
Güncelleme: 18:09 - 31/03/2024 воскресенье
Yeni Şafak
Arnavutköy seçim sonuçları 2024: Arnavutköy belediyesini kim hangi aday kazandı?
Arnavutköy seçim sonuçları 2024: Arnavutköy belediyesini kim hangi aday kazandı?
Arnavutköy yerel
, 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. İstanbul’un ilçelerinden biri olan Arnavutköy’de belediyeyi kim kazandı, Arnavutköy belediye başkanı kim oldu? Arnavutköy hangi partide? soruları 225.240 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından
nedeniyle sorgulanmakta. İşte İstanbul Arnavutköy yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

ARNAVUTKÖY YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte 2024 Arnavutköy seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Arnavutköy belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

  • Mustafa Candaroğlu AK Parti
  • Tekin Aras CHP
  • İsmail Yaşar İYİ Parti
  • Dürdane Bulgan DEM
  • Necati Çördükçü SP

Mustafa Candaroğlu kimdir?

Aslen Kastamonulu olan Mustafa Candaroğlu, 1984'te İstanbul Arnavutköy'de doğdu. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünden mezun olan Candaroğlu, yüksek lisansını "Eğitim Kurumları İşletmeciliği" dalında tamamladı. 2009'da AK Parti Arnavutköy İlçe Kongresi yönetiminde bulunan Candaroğlu, 2018'de Arnavutköy İlçe Başkanı olarak görev aldı. Candaroğlu, evli ve 3 çocuk babası.

Tekin Aras kimdir?

Tekin Aras, 1988'de Bingöl Karlıova'da doğdu.

Atatürk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde eğitimini sürdüren Aras, İBB Mezarlıklar Dairesi Başkanlığında 3. bölge sorumlusu ve Mezarlıklar Anadolu Avrupa Yakası Koordinatörü olarak görev yaptı. Aras, evli ve iki çocuk babası.

YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Arnavutköy seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin adayı Ahmet Haşimi Baltacı 57,7 oy oranı ile Arnavutköy belediye başkanı seçilmişti.

ARNAVUTKÖY’DE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2019 yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul Arnavutköy’de partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

AK Parti %57,7

İYİ Parti %19,2

HDP %13,7

SP %2,8


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