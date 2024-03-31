Arnavutköy yerel

, 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. İstanbul’un ilçelerinden biri olan Arnavutköy’de belediyeyi kim kazandı, Arnavutköy belediye başkanı kim oldu? Arnavutköy hangi partide? soruları 225.240 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından