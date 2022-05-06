Aşil tendonu kopması nedir, nasıl tedavi edilir, kaç ayda iyileşir?

Gündemde oldukça fazla yer eden ve vatandaşların merak ettiği " Aşil tendon kopması" ile ilgili oldukça merak söz konusu. Topukta yer alan kemiği baldıra bağlayan Aşil tendonunun zedelenmesi veya kopması nelere sebep olur? Peki, Aşil tendonu nedir? Aşil kopması ne demek? Aşil tendon kopması kaç ayda iyileşir? Aşil tendonu kopması nasıl olur? Aşil tendonu neden kopar? İşte haberin detayları...

Aşil tendonu nedir?

Kasları kemiklere bağlayan lifli bağ dokuları olan tendonlar, büyük gerilmelere dayanıklı, oldukça güçlü yapılardır. Kas ve kemiklerden oluşan, vücudun taşıyıcı sistemini sabit tutma görevi gören tendonlar, zorlanma ve aşırı kullanım sonucu zarar görebilen ya da kopabilen dokulardır. Bu dokuların en büyüğü ise topuk kemiğini baldıra bağlayan aşil tendonu isimli tendondur. Bu tendon ismini vücudundaki tek zayıf noktası topuğunun arkası olan ve efsanelerde anlatılan Aşil isimli Yunan Tanrısından almıştır. Aşil tendonunun temel işlevi ayağın aşağı doğru bükülmesidir. Bu tendon, yürüme esnasında gerçekleşen ayağın itme hareketini ve parmak ucunda yükselme hareketini kontrol eder. Tüm ayak ve ayak bileği hareketleri, yürüme fonksiyonunun ayrılmaz bir parçası olan aşil tendonu tarafından kontrol edilir.

Aşil tendonu



Aşil tendonu nasıl kopar?

Aşil tendonu kopması bacağın arkasında yer alan baldır kasını topuk kemiğine bağlayan tendonun kısmen ya da tamamen yırtılması sonucu görülen bir durumdur. Çoğunlukla sporcularda görüldüğü düşünülse de ani bir zorlanma ya da aşırı esneme sonucu yaş ve cinsiyet fark etmeksizin her bireyin başına gelebilir. Aşil tendonunun koptuğu durumlarda kişi, ayak bileği arkasında şiddetli bir ses duyabilir, aynı zamanda ani ve şiddetli bir acı hisseder. Bu kopma sonrasında kişi yürüme ve bileğini hareket ettirmede güçlük çeker. Kopmanın türüne bağlı olarak cerrahi müdahale gerekebilir. Kopmalar çoğunlukla topuk kemiğinin 6 cm üzerindeki bölgede görülür. Tendon kanlanmasının bu bölgede nispeten daha az olması sonucu bu bölgede daha fazla kopma görülür ve iyileşme süresi daha uzundur. Kopmaların başlıca nedenleri şu şekildedir:

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1) Düşme

2) Yürürken ayağın çukura girmesi

3) Yoğun ve zıplama hareketleri içeren antrenmanlar sırasında aşil tendonunu aşırı ya da sürekli zorlama

Aşil tendonu zedelenme belirtileri nelerdir?

Aşil tendonu kopmalarında baldır bölgesinde ağrı, bilekte ağrı ve şişkinlik, bileği bükmede güçlük ve yürümede zorluk, aşil tendonu zarar gören ayağın üzerinde duramama gibi belirtiler görülür. Çok nadiren de olsa aşil tendonu yaralanmaları belirti vermeyebilir. Spor sırasında tendon zedelenmesi ya da ayak burkulması görülen durumlarda, acı ve ağrı hissinin zaman içerisinde hafiflemesi, bölgede şişkinlik ve yürümede güçlük gibi belirtilerin eşlik etmesi halinde vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır.

Aşil tendonu ne kadar sürede, kaç ayda iyileşir?

Pek çok yaralanmada olduğu gibi, tedavi ve iyileşme süreci kişinin yaşı, aktivite durumu ve kilosuna göre farklılık gösterebilir. Gençler ve profesyonel sporcularda tendonun eski haline getirilmesi için operasyon önerilirken, ileri yaştaki kişilerde veya ameliyat için ciddi riskleri olan hastalarda tendonun kendiliğinden iyileşmesi için konservatif tedavi uygulanabilir. Bacak kasları ve aşil tendonunun çalıştırılması için bir uzman gözetiminde yapılan bu egzersizler, hastaların 4-6 ay içerisinde eski formuna kavuşmasını sağlar.

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