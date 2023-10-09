Muharrem ayı

içerisinde yer alan

Aşure günü

ne zaman? 2024

Muharrem ayı

içerisinde tutulacak olan oruç günleri de merak konusu oluyor. Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) veda hutbesinde Muharrem ayı ile ilgili sözleri Buhari ve Müslüm'de şöyle geçer: "İşte zaman, hakikaten Allah Teâlâ’nın gökleri ve yeri yarattığı günkü durumu gibi bir devre girdi: Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haramdır ki; üçü birbirinin ardında Zilkade, Zilhicce,

Muharrem