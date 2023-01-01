Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası çeyrek finalinde Lionel Messi’li Inter Miami, Charlotte ile karşı karşıya geldi. Maç Inter Miami’nin 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 12’ Josef Martinez (pen.), 32’ Robert Taylor, 78’ Adilson Malanda (k.k.) ve 86’ Lionel Messi’den geldi. Inter Miami - Charlotte maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.