Atlanta United 5-2 Inter Miami Maç Özeti
Inter Miami, ABD Major Ligi 29. haftasında deplasmanda Atlanta United ile karşılaştı. Lionel Messi’nin kadroda yer almadığı maçta Atlanta United 5-2’lik farklı skorla Miami’yi mağlup etti. Inter Miami’nin gollerini Leonardo Campana kaydetti. Atlanta United - Inter Miami maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
ATLANTA UNİTED - INTER MİAMİ MAÇ ÖZETİ
ATLANTA UNİTED - INTER MİAMİ MAÇ ÖZETİ
ABD MAJOR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
ABD MAJOR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
ABD MAJOR LİGİ 29. HAFTA FİKSTÜRÜ
ABD MAJOR LİGİ 29. HAFTA FİKSTÜRÜ
#ABD MLS
#Atlanta United
#Inter Miami
2 saat önce