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Messi’siz Inter Miami yenilmeye devam ediyor: Atlanta United 5-2 Inter Miami

ABD Major Ligi 29. haftasında Atlanta United evinde Inter Miami’yi konuk etti. Maç ev sahibi Atlanta’nın 5-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Inter Miami’de Lionel Messi kadroda yer almadı. Goller dakika 25’ ve 53’ Leonardo Campana (2), 36’ Tristan Muyumba, 41’ Kamal Miller, 44’ Brooks Lennon, 76’ Georgios Giakoumakis, 89’ Tyler Wolff’tan geldi. Atlanta United bu sonuçla puanını 45’e çıkararak 6. sırada yer aldı. Atlanta United - Inter Miami maç özetini izlemek ve ABD Major Ligi puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:55 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Atlanta United 5-2 Inter Miami Maç Özeti

Atlanta United 5-2 Inter Miami Maç Özeti

Inter Miami, ABD Major Ligi 29. haftasında deplasmanda Atlanta United ile karşılaştı. Lionel Messi’nin kadroda yer almadığı maçta Atlanta United 5-2’lik farklı skorla Miami’yi mağlup etti. Inter Miami’nin gollerini Leonardo Campana kaydetti. Atlanta United - Inter Miami maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

ATLANTA UNİTED - INTER MİAMİ MAÇ ÖZETİ

Atlanta United - Inter Miami maç özetini izlemek için

ABD MAJOR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

ABD MAJOR LİGİ 29. HAFTA FİKSTÜRÜ



#ABD MLS
#Atlanta United
#Inter Miami
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