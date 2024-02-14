2023-2024 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi telafi sınavları 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2023-2024 AUZEF telafi sınav soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.