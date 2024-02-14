2023-2024 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi telafi sınavları 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. AUZEF bütünleme sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2023-2024 AUZEF telafi sınav soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NASIL VE NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
Sınav soru kitapçıkları, 'aksis.istanbul.edu.tr' adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.
Soru itiraz sonuçlarına verilen cevapları, sürecin tamamlanmasının ardından, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Soru İtiraz” kısmından görüntülenebilecek.
SONUÇ İTİRAZ BİLGİLERİ
Sonuç itirazları, sınava ait sonuçların açıklanmasının ardından 2 iş günü içerisinde aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz” menüleri kullanılarak yapılacak.
Bu sistemin haricinde bildirilen soru itirazları dikkate alınmayacak.