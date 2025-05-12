Babalar Günü 2025 ne zaman? Babalar Günü bu yıl hangi güne denk geliyor?

Türkiye'de Babalar Günü her sene haziran ayının 3. hafta sonu kutlanıyor. Buna göre bu sene Babalar Günü, 15 Haziran Pazar günü kulanacak.

Babalar Günü'nün kutlanma fikri, Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı Sonora Smart Dodd tarafından ortaya konmuştur. Dodd, annelerinin hayatta olmadığı dönemde 6 çocuğa bakan babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü kabul edilmesini talep etmiştir. Ancak takvim yetişmeyince kutlamalar bugünkü tarihe kalmıştır. İlk kutlamalar 19 Haziran 1910'da Washington'da gerçekleşmiştir. 1966 yılında dönemin başkanı Lyndon Johnson konuya dair bildiri yayınlar ve 1972 yılında da Nixon tarafından resmiyet kazanır.