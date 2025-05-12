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Babalar Günü 2025 ne zaman? Babalar Günü bu yıl hangi güne denk geliyor?

Babalar Günü 2025 ne zaman? Babalar Günü bu yıl hangi güne denk geliyor?

09:4412/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Babalar Günü tarihi 2025, bu özel günde onlara minnettarlıklarını belirtmek isteyen çocukları tarafından araştırılıyor. Babalar Günü dünyanın farklı noktalarında kutlanıyor. Babalar Günü, hayatlarımıza dokunan babaları takdir etmek ve yaptıkları için onları onurlandırmak adına her sene kutlanıyor. Peki, Babalar Günü Türkiye'de ne zaman kutlanır?

Babalar Günü'nün ortaya çıkışı, bir Amerika İç Savaşı gazisinin kızı Sonora Smart Dodd sayesinde olmuştur. 1972 yılında ABD'de, Başkan Nixon tarafından yasallaşarak tatil ilan edildi. İşte, Babalar Günü hakkında detaylar...

2025 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de Babalar Günü her sene haziran ayının 3. hafta sonu kutlanıyor. Buna göre bu sene Babalar Günü, 15 Haziran Pazar günü kulanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Babalar Günü'nün kutlanma fikri, Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı Sonora Smart Dodd tarafından ortaya konmuştur. Dodd, annelerinin hayatta olmadığı dönemde 6 çocuğa bakan babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü kabul edilmesini talep etmiştir. Ancak takvim yetişmeyince kutlamalar bugünkü tarihe kalmıştır. İlk kutlamalar 19 Haziran 1910'da Washington'da gerçekleşmiştir. 1966 yılında dönemin başkanı Lyndon Johnson konuya dair bildiri yayınlar ve 1972 yılında da Nixon tarafından resmiyet kazanır.




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