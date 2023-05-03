2023 seçimleri cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulası
Batman seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 5 milletvekili çıkarabilen Batman ilinin 4 milletvekili HDP’ye 1 milletvekili ise AK Parti’ye gitti. Bu seçime katılım %85,60 oranlarında gerçekleşmişti. Tokat 2018 seçim sonucu ne? Batman önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? 2018 Batman AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.
AK PARTİ BATMAN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. FERHAT NASIROĞLU
2. SERKAN RAMANLI
3. MURAT GÜNEŞTEKİN
4. MUHSİNE BOZKURT
5. FIRAT TUNÇ
MHP BATMAN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. RECEP ÇELİKKAYA
2. TEKİN GÜÇLÜ
3. HÜSEYİN KAZAK
4. HAKAN ATALA
5. ALPEREN ÖZDEMİR
CHP BATMAN 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. HÜSEYİN YAŞAR
2. DİCLE ARSLAN
3. ORHAN EKMEN
4. ABDULLAH POLAT
5. MENDUH ATAK
YENİDEN REFAH PARTİSİ BATMAN MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
1. ZİYAULHAK YAMAÇ
2. AHMET SEYİTOĞLU
3. FETHULLAH TAŞ
4. İBRAHİM HALİL YALÇIN
5. ŞAKİR SÖNMEZSOY
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) BATMAN MİLLETVEKİLLERİ ADAYLARI
1. MELEK BAĞLAMIŞ
2. HÜSEYİN SEYİDOĞLU
3. CEMALETTİN BARLAK
4. ENVER ALTUNER
5. UĞUR AKTAĞ
2023 seçimleri Batman seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Batman cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Batman milletvekilleri burada yer alacaktır.
Batman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
2018 Batman cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 62,6’sını alırken, Batman Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 31,4’ünü aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 4,1’ini Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1’ini aldı.
Batman milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Batman Cumhur İttifakı oy oranı % 26.1 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millet Batman’da oyların yüzde 6,2’sini aldı. HDP Batman’da 4 milletvekili çıkardı.
Batman’da hangi parti ne kadar oy aldı? Batman’da hangi parti kazandı?
Batman 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- HDP % 62,1
- AK Parti % 24,9
- SP % 3,1
- CHP % 1,9
Batman yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
HDP’nin Batman Belediye başkan adayı Mehmet Demir oyların % 66,03’ünü alırken, AK Parti adayı Murata Güneştekin ise oyların % 28,55’ini aldı.ı.
Batman ilçeleri hangileri?
Batman ilçeleri seçim sonuçları şu şekilde:
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1