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Bayburt Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023

Bayburt bayram namaz vakti Yeni Şafak'ta. 28 Haziran 2023 Çarşamba günü bayram namazının kılınmasıyla, İslam aleminde Kurban bayramı büyük çoşkuyla kutlanacak. Bayram namazı, sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınır. Kurban bayramı namazı, cemaatle camiide kılınır. 2 rekat olarak, toplam 9 tekbir ile kılınır. Bayram namazı, Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii mezhebine göre ise mükked sünnettir. Peki, 2023 Bayburt bayram namazı saati kaç? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte Bayburt namaz vakitleri.

10:15 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Bayburt bayram namazı

Bayburt bayram namazı

Bayburt bayram namazı vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı takviminde tüm illerin bayram namazı kılınış saati açıklandı. İşte Bayburt kurban bayramı namazı saati.

Bayburt bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023

Bayburt'ta bayram namazı saat 05.27'de kılınacak.

KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ NE ZAMAN?

28 Haziran 2023 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN NE ZAMAN?

29 Haziran 2023 Perşembe

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN NE ZAMAN?

30 Haziran 2023 Cuma

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN NE ZAMAN?

1 Temmuz 2023 Cumartesi



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2 saat önce
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Düzce Bayram Namazı Saati 2023 - Düzce Kurban Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınıyor?