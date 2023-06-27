Bayburt bayram namazı
Bayburt bayram namazı vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı takviminde tüm illerin bayram namazı kılınış saati açıklandı. İşte Bayburt kurban bayramı namazı saati.
Bayburt bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023
Bayburt bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023
Bayburt'ta bayram namazı saat 05.27'de kılınacak.
KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ NE ZAMAN?
KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ NE ZAMAN?
28 Haziran 2023 Çarşamba
KURBAN BAYRAMI 2. GÜN NE ZAMAN?
KURBAN BAYRAMI 2. GÜN NE ZAMAN?
29 Haziran 2023 Perşembe
KURBAN BAYRAMI 3. GÜN NE ZAMAN?
KURBAN BAYRAMI 3. GÜN NE ZAMAN?
30 Haziran 2023 Cuma
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN NE ZAMAN?
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN NE ZAMAN?
1 Temmuz 2023 Cumartesi
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2 saat önce