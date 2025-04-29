Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün, resmi açıklama var mı? 2025 resmi tatiller

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, 9 günlük tatil konusu da yeniden gündeme geldi. Bayram öncesinde tatil planı yapacak olanlar Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi tatilin uzatılma durumunu merak ediyor. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın 9 gün olmasıyla ilgili resmi açıklamalar özellikle çalışanların bir numaralı gündemi durumunda. Peki Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Tatil kaç gün sürecek? İşte konuyla ilgili son gelişmeler.
Kurban Bayramı için artık az bir süre kaldı. Diyanet'in yayınladığı takvime göre, 2025 yılı Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Cumartesi günü tamamlanacak. Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla beraber, kamu ve özel sektör çalışanları da tatilin 9 gün olup olmayacağı konusunu merak ediyor. Henüz resmi bir açıklama olmamasıyla birlikte, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da 9 günlük tatil söz konusu olabilir. Ancak bayramın cuma gününe denk gelmesi sebebiyle bu ihtimal azalıyor. Konuyla ilgili resmi açıklamanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tatil öncesinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Cumartesi günü sona erecek. 5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arefe Günü olarak idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Kurban Bayramı, 6-9 Haziran 2025 tarihlerinde idrak edilecek. 4 günlük bayram tatili şu an için 9 güne çıkması konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak kabine toplantıları sonrasında cumhurbaşkanı kararıyla bayram tatilleri uzatılabiliyor. Ramazan Bayramı tatilinde olduğu gibi Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına yönelik açıklama yapıldığında sayfamızda paylaşacağız.
Dini Günler ve Resmi Tatiller 2025
1 Ocak 2025 - Yılbaşı
30 Mart 2025 - Ramazan Bayramı
23 Nisan 2025 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2025 - Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)
19 Mayıs 2025 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
6 Haziran 2025 - Kurban Bayramı
30 Ağustos 2025 - Zafer Bayramı
29 Ekim 2025 - Cumhuriyet Bayramı