Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün, resmi açıklama var mı? 2025 resmi tatiller

Kurban Bayramı için artık az bir süre kaldı. Diyanet'in yayınladığı takvime göre, 2025 yılı Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Cumartesi günü tamamlanacak. Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla beraber, kamu ve özel sektör çalışanları da tatilin 9 gün olup olmayacağı konusunu merak ediyor. Henüz resmi bir açıklama olmamasıyla birlikte, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da 9 günlük tatil söz konusu olabilir. Ancak bayramın cuma gününe denk gelmesi sebebiyle bu ihtimal azalıyor. Konuyla ilgili resmi açıklamanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tatil öncesinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.