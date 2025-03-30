BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2025 Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?

2025 Ramazan Bayramı, 29 Mart Pazar günü arefe ile başlayıp, 5 Nisan Cumartesi günü sona erecek. Bayram tatili, özellikle kamu çalışanları için 9 gün sürecek.

RAMAZAN BAYRAMI 2025 TARİHİ?

2025 Dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı;

Arefe Günü 29 Mart Cumartesi

1. Gün: 30 Mart Pazar 2025

2. Gün: 31 Mart Pazartesi 2025

3. Gün: 01 Nisan Salı 2025

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ VE OKULLARDA ARA TATİL BİRLEŞTİ Mİ?

Bu sene Ramazan Bayramı ara tatil sürecine denk geliyor.

Okullarda ikinci dönem ara tatili 28 Mart Cuma günü ders bitimi ile başladı 7 Nisan Pazartesi günü ise eğitim öğretim devam edecek.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Üç günlük Ramazan Bayramı bu sene 30-31 Mart, 1 Nisan tarihlerine denk geliyor. 3,5 gün süren Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık." dedi.