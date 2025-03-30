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Bayram tatili ne zaman bitecek? 2025 Ramazan Bayramı tatil tarihleri

Bayram tatili ne zaman bitecek? 2025 Ramazan Bayramı tatil tarihleri

Tuğba Güner
12:2330/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bayram tatili
Bayram tatili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkartıldığını müjdeledi. Özel sektörde ise bayram tatili değişmeyerek 3.5 gün olarak sabit kaldı. Peki, Bayram tatili ne zaman, ayın kaçında bitecek? Bayram tatili son günü ne zaman? Resmi tatil ne zaman bitiyor? İşte 2025 Ramazan Bayramı tatil tarihleri...

Ramazan Bayramı, 2025 yılı itibariyle pek çok vatandaş için hem sevinç hem de günlük işlemlerini düzenleme açısından bazı soruları gündeme getirdi. Ramazan Bayramı tatili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı duyuruyla birlikte 9 güne çıktı. Peki, bayram tatili ne zaman bitecek?

Bayram tatili ne zaman bitecek?

2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayıp 1 Nisan Salı günü sona eriyor.

Resmi tatil ne zaman bitiyor?

Bayram tatilinin ilk üç günü, yani 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerinde resmi daireler kapalı olacak. Bu tarihlerde kamu hizmetlerine yönelik herhangi bir işlem yapılması mümkün olmayacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklama ile tatil dönemi 9 güne çıkarılırken, 29 Mart Cumartesi günü arefe günü ve 6 Nisan Pazar günü bayramın son günü olarak belirlenmiş durumda.

2 Nisan Çarşamba günü itibariyle ise resmi daireler yeniden açılacak ve devlet daireleri normal mesai saatlerine geri dönecek. Vatandaşlar resmi dairelerde işlemlerini 2 Nisan Çarşamba gününden sonra yapabilecek.



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