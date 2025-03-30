Bayram tatilinin idari izin kapsamında 9 gün olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Bu durumda hastaneler, sağlık ocağı, aile hekimlerinin bu izinden yararlanıp yararlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Yarın 31 Mart Pazartesi günü bayramda hastaneler, sağlık ocağı (Aile hekimliği) açık mı, çalışıyor mu? İşte ayrıntılar.
Ramazan Bayramı bugün başladı. Hastanede işi olan, muayene olmak ve reçete yazdırmak isteyen vatandaşlar bayramda hastanelerin çalışma düzenini sorguluyor. Ramazan Bayramı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ile 9 güne çıkarılmıştı. Peki, bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? Bayram sonrası hastaneler ne zaman açılacak?
RAMAZAN BAYRAMI'NDA HASTANELER AÇIK MI?
Hastanelerin acil bölümleri bayram boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Ancak poliklinikler kapalı olacak.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?
Ramazan Bayramı süresince eczaneler kapalı olacak. Bayram tatili boyunca nöbetçi eczaneler açık olacak.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
Sağlık Ocakları, bayram boyunca hizmet vermeyecek. Bu kapsamda; aile hekimleri de çalışmayacak.