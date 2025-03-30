Ramazan Bayramı bugün başladı. Hastanede işi olan, muayene olmak ve reçete yazdırmak isteyen vatandaşlar bayramda hastanelerin çalışma düzenini sorguluyor. Ramazan Bayramı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ile 9 güne çıkarılmıştı. Peki, bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? Bayram sonrası hastaneler ne zaman açılacak?