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Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda (30 Mart- 1 Nisan) Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri açılış kapanış saatleri

Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda (30 Mart- 1 Nisan) Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri açılış kapanış saatleri

Tuğba Güner
13:3030/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Alışveriş Merkezi
Alışveriş Merkezi

Bayramda AVM'lerin kaçta açılıp kaçta kapandığı merak ediliyor. Arefe günü bayram için alışveriş yapmak isteyenler, bayramda ise hem gezmek için hem de alışveriş yağmak için AVM'ye gitmek isteyenler açılış kapanış saatlerini sorgulamaya başladı. Peki, Arefe Günü AVM'ler kaça kadar açık? Bayramda AVM'ler kaçta açılacak? Bayramda (30 Mart- 1 Nisan) Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri açılış kapanış saatleri.

Bayramda, bugün ve yarın AVM'ler açık mı, saat kaçta açılıyor ve çalışıyor mu sorusu, vatandaşlar tarafından araştırılan konu oluyor. AVM'lerde alışveriş yapmak isteyen ya da kafe, sinema ve eğlence merkezleri gibi imkanlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, bayramda AVM'ler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ramazan Bayramı'nın 1.,2, ve 3, günü AVM'ler açık mı, çalışıyor mu? İşte, 30 Mart- 1 Nisan AVM'lerin çalışma saatleri ve detaylı bilgiler

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

Geçtiğimiz yıllarda alışveriş merkezleri bayramlarda çalışmayı sürdürdüğü için bu yıl da AVM'ler faaliyette olması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ÇALIŞM SAATLERİ

Ancak Ramazan Bayramı'nın ilk günü yani 30 Mart Pazar günü bazı AVM'ler saat 12.00 ya da 13.00'te açılacak, 22:00'de kapanacak.

31 Mart ve 1 Nisan bayram günlerinde de AVM'lerin 10:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet verecekleri tahmin ediliyor.

Bu nedenle AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.



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Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda (30 Mart- 1 Nisan) Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri açılış kapanış saatleri