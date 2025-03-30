Ramazan Bayramı normalde 3,5 gün sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla idari izin verildi. 2,3,4 Nisan tarihleri idari izin kapsamına alınırken kargolar bayramda çalışıyor mu tüketicinin gündeminde.

KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?

Bayram tatili resmi olarak 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerini kapsayacak. 9 günlük tatil ise idari izin kapsamında devlet memurlarını ilgilendirecek. Bu nedenle kargolar, sadece resmi bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 29 Mart 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Kargoların pazar günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 2 Nisan Salı günü faaliyete başlayacak.

BAYRAMDA KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Bayram tatili resmi olarak 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerini kapsayacak. Bu nedenle kargolar, sadece resmi bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. Kargoların pazar günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 2 Nisan Salı günü faaliyete başlayacağı söylenebilir.

Yurtiçi Kargo: Bayram boyunca tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.

Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda bayram boyunca hizmet vermedikleri açıklanmıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.

MNG Kargo: Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram günlerinde kapalı olması bekleniyor.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

2025 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan Bayramının arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı







