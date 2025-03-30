Bayramda hangi köprüler bedava, kaç gün bedava?

Otoyollar ücretsiz mi araştırılıyor. Ramazan Bayramı'nın gelmesi nedeniyle arefe gününden itibaren otoyollar ücretsiz mi olacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz yıllarda bayram boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan bazı yollar ücretsiz olarak açıklanmıştı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu gibi yolların ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor.