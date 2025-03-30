Bayramda hangi köprüler bedava, kaç gün bedava?

Ramazan Bayramı'nın gelmesi nedeniyle arefe gününden itibaren otoyollar ücretsiz mi olacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayramda köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar? Ramazan Bayramı nedeniyle köprü ve otoyolları kullanacak olan vatandaşlar köprüler ve otoyollar ücretsiz olacak mı, sorusuna yanıt arıyor. Bakanlık köprü ve otoyollar ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? Bayramda körpü ve otoyollar kaç gün bedava olacak? İşte detaylar…
Otoyollar ücretsiz mi araştırılıyor. Ramazan Bayramı'nın gelmesi nedeniyle arefe gününden itibaren otoyollar ücretsiz mi olacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz yıllarda bayram boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan bazı yollar ücretsiz olarak açıklanmıştı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu gibi yolların ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor.
BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, bugünden itibaren ücretsiz hizmet vermeye başladı.
BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?
Söz konusu köprü ve otoyollar, 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.
HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK?
Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Ramazan Bayramı’nda Ücretsiz Ulaşım Müjdesi. Milletimize bayram hediyesi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın Resmî Gazete'de yayımlanan kararıyla;
29 Mart Cumartesi gece 00.00 - 2 Nisan Çarşamba sabah 07.00 arası:
Karayolları Genel Müdürlüğü’müze bağlı otoyollar ile FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü,
30 Mart Pazar gece 00.00 - 1 Nisan Salı gece 24.00 arası:
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu ve belediye toplu taşıma hatları ücretsiz hizmet verecek.
Osmangazi Köprüsü özel iştirak sayıldığı için bayramda ücretsiz geçiş uygulanmayacak.