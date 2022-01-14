Bedelli askerlik 2022 yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerlerinin belli olması için artık heyecan dorukta. Yurt genelindeki binlerce asker adayı, merakla 2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MSB tarafından yapılan açıklamada seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 28 Ocak tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacağı açıklandı.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).İşte kurum tarafından yapılan açıklama:

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Şubat 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

2022 yılında bedelli askerlik 56 bin 500 lira oldu. Geçtiğimiz dönemde (2021 - Temmuz Aralık) aylarında 43 bin 150 lira ödeniyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da dün 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımlamıştı. Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli olmuştu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödemeleri gerekiyordu.