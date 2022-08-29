Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 29 Ağustos 2022 LPG, motorin benzin fiyatı

Güncel akaryakıt zamları ve indirimleri ile benzin ve motorin fiyatlarındaki son değişimler araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Başta araç sahipleri olmak üzere vatandaşlar güncel ve anlık olarak "Akaryakıt, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, litresi kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. 29 Ağustos 2022 mazot ve benzin fiyatı güncel durum…

Benzine indirim var mı?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 101,76 dolardan işlem görüyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Mazota gelen zamların ardından benzine indirim geliyor. Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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İstanbul benzin, motorin, LPG fiyatları 29 Ağustos 2022

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 21.16 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,89 TL

İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL

Ankara benzin, motorin, LPG fiyatları 29 Ağustos 2022

Ankara'da benzin litre fiyatı 21.28 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27.00 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları 29 Ağustos 2022

İzmir'de benzin litre fiyatı 21.27 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27.02 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL