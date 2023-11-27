Beşiktaş başkanlık seçimi için tarih araştırmaları başladı. Hasan Arat ve Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlık seçimi için karşı karşıya gelecek. Binlerce Beşiktaşlı taraftar ise seçimin ne zaman yapılacağı merak ediyor. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman?