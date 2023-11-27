Beşiktaş
Beşiktaş başkanlık seçimi için tarih araştırmaları başladı. Hasan Arat ve Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlık seçimi için karşı karşıya gelecek. Binlerce Beşiktaşlı taraftar ise seçimin ne zaman yapılacağı merak ediyor. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman?
BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 26 Kasım 2023 Pazar günü saat 10.00’da yapıldı. Ancak çoğunluk sağlanamadığından ikinci bir toplantı düzenleniyor. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
- ''Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın Tüzüğümüzün 18. maddesinin B fıkrası uyarınca aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Kasım 2023 Pazar günü saat 10.00’da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş - İstanbul adresinde bulunan BJK Emlakjet (Akatlar) Spor Kompleksi’nde yapılacağı ilan edilmişti.
- Bugün toplantı çoğunluğu sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 10.00’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.''
BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Beşiktaş başkanlık seçimlerinde Hasan Arat ve Serdal Adalı birlikte yarışacak.