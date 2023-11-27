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Beşiktaş başkanlık seçimi için tarih belli oldu! 2 aday yarışacak

Beşiktaş başkanlık seçimine hazırlanıyor. BJK Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararıyla birlikte başkanlık seçimi 26 Kasım tarihinde gerçekleştirilecekti. Ancak toplantı çoğunluğu sağlanamadığı için ileri bir tarihte seçime gidilecek. Kulüpten gelen açıklamada ikinci ve son toplantı tarihi açıklandı. Peki Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, ayın kaçında? Beşiktaş başkanlık seçimi için kimler aday? İşte ayrıntılar...

09:43 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş başkanlık seçimi için tarih araştırmaları başladı. Hasan Arat ve Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlık seçimi için karşı karşıya gelecek. Binlerce Beşiktaşlı taraftar ise seçimin ne zaman yapılacağı merak ediyor. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman?

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 26 Kasım 2023 Pazar günü saat 10.00’da yapıldı. Ancak çoğunluk sağlanamadığından ikinci bir toplantı düzenleniyor. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • ''Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın Tüzüğümüzün 18. maddesinin B fıkrası uyarınca aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Kasım 2023 Pazar günü saat 10.00’da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş - İstanbul adresinde bulunan BJK Emlakjet (Akatlar) Spor Kompleksi’nde yapılacağı ilan edilmişti.
  • Bugün toplantı çoğunluğu sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 10.00’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.''

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Beşiktaş başkanlık seçimlerinde Hasan Arat ve Serdal Adalı birlikte yarışacak.



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#Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı
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