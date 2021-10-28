Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'un maçları ne zaman?

Süper Lig’in 11. haftasında yarın, 30 Ekim Cumartesi, 31 Ekim Pazar ve 1 Kasım Pazartesi günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, 11. haftada görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

30 Ekim Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Altay - Sivasspor: Erkan Özdamar

16.00 A. Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

19.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

31 Ekim Pazar

13.30 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Burak Şeker

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü: Yaşar Kemal Uğurlu

1 Kasım Pazartesi

20.00 GZT Giresunspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

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