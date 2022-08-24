Dele Alli kimdir? Dele Alli nereli kaç yaşında? Dele Alli hayatı kariyeri

Beşiktaş Dele Alli transferinde noktayı koydu. Siyah beyazlılar, Dele Alli’yi sezon sonuna kadar kiraladı. İşte Beşiktaş kadrosuna dahil olan Dele Alli'nin hayatı ve biyografisi:

Dele Alli kimdir?

Bamidele Jermaine Alli (d. 11 Nisan 1996) Premier League takımlarından Everton'da ve İngiltere millî futbol takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Nijerya asıllı İngiliz futbolcudur.

Dele Alli kariyeri

Milton Keynes'da doğup büyüdü. 11 yaşında Milton Keynes Dons'un genç takımına girdi. Beş yıl sonra 2012-13 sezonunda A takıma yükseldi. İki buçuk yılda 88 resmi karşılaşmada görev alan Dele Alli, 24 gol atarak takımına katkıda bulundu. Şubat 2015'te 5 milyon £ karşılığında Tottenham Hotspur ile sezonun kalanını Dons takımında tamamlamak üzere anlaştı. Tottenham Hotspur'daki ilk sezonunda İngiltere'de Yılın Genç Futbolcusu seçildi. Ocak 2016'da Gazzetta dello Sport'un düzenlediği Dünya'daki En İyi 20 Yaş Altı 50 Oyuncusu listesinde 8. sırada yer aldı. Aynı yılın Ekim ayında FourFourTwo tarafından Dünyanın En İyi U21 Yeteneği olarak gösterildi. Tottenham Hotspur ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

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Dele Alli, İngiltere millî futbol takımının U-17, U-18, U-19 ve U-21 takımlarında oynamıştır. İngiltere millî futbol takımındaki ilk maçına ise 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında, 2015 yılında çıkmıştır.